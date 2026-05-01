Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

01.05.2026 16:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, “Emeğiyle geçinen, ülkesi için, milleti için katma değer üreten tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyor, ülkemizin dört bir yanındaki tüm işçi ve işverenlerimize, çalışanlarımıza selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.” ifadeleri yer aldı.

