Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
01.05.2026 16:07
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, “Emeğiyle geçinen, ülkesi için, milleti için katma değer üreten tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyor, ülkemizin dört bir yanındaki tüm işçi ve işverenlerimize, çalışanlarımıza selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.” ifadeleri yer aldı.
