Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül Askerî Darbesi'nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Yüz binlerce insanın gözaltına alındığı, demokrasinin askıya alındığı 12 Eylül darbesini" unutmayacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı şu şekilde;

"Yüz binlerce insanın gözaltına alındığı, binlercesinin idamla yargılandığı, hemen her ailenin yaşanan acılardan nasibini aldığı, demokrasinin askıya alındığı 12 Eylül Askerî Darbesi’ni aradan geçen 44 yıla rağmen unutmadık, unutmayacağız.

’nin ve Türk demokrasisinin bir daha asla 12 Eylül, 27 Mayıs, 28 Şubat ve 15 Temmuz vari saldırılarla karşı karşıya kalmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz."

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