Cumhurbaşkanı Erdoğan: 12 Eylül darbesinin insanımıza yaşattıklarını unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 2 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

O günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşların çektiği sıkıntıları halen yüreklerinde hissettiklerini belirten Erdoğan, 12 Eylül’ün yaşattıklarını asla unutmayacaklarını ve kalkınma yolculuğunun darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceklerini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şunları söyledi:



"12 Eylül Askerî Darbesi’nin 46’ncı yılında, o meşum günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları hâlen yüreğimizde hissediyoruz.

Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül’ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız.

Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz"