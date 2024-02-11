Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 yıl sonra Mısır'a ilk ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl sonra Mısır'a gidecek. Mevkidaşı Sisi ile bir araya gelecek.



Erdoğan'ın, 14 Şubat'ta Mısır'a gerçekleştireceği ziyarette, ana gündem maddesi, ikili ilişkiler olacak. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldıları ve kalıcı ateşkes çabaları da gündemdeki diğer başlıklar olacak.



Erdoğan son olarak başbakanlık döneminde, Kasım 2012'de, Mısır'ı ziyaret etmişti.



Ankara-Kahire arasında ilişkiler, 2013'te Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'nin darbe ile devrilmesinin ardından kopma noktasına gelmişti.



8 yıl sonra, normalleşme sürecine girildi. Önce istihbarat,,, ardından bakanlık yetkilileri bir araya geldi.

Kasım 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Sisi'nin Katar'daki Dünya Kupasında biraraya gelmesinin ardından süreç hızlandrılmış, geçitğimiz yıl karşılıklı büyükelçiler atanmıştı.

