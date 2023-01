Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '14 Mayıs' mesajı

Seçim kararı nasıl alınacak, süreç nasıl işleyecek? Haberi Görüntüle

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

''ENFLASYONA SEBEP OLAN TUZAKLARI BOZDUK''



Erdoğan, Türkiye'nin en büyük sorunu olan enflasyonun düşüşe geçtiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:



"2022'yi yüzde 64 ile kapattığımız enflasyonun inşallah önümüzdeki aylarda yüzde 50'lere, yüzde 40'lara, yüzde 30'lara doğru hızla düştüğünü hep birlikte göreceğiz. Çünkü enflasyona sebep olan tuzakları bozduk, oyunları boşa çıkardık, hesapları altüst ettik, tedbirlerimizi aldık, mekanizmalarımızı kurduk. Artık hem dışarda hem içerde herkes Türkiye'nin faiz-kur-enflasyon şer üçgeniyle teslim alınamayacağını gördü.''



"SEÇİM 14 MAYIS'TA" MESAJI



Seçim tarihi öne çekilecek mi? Tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.



"Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletindir.' diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı.'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



''Aynı şekilde rahmetli Özal, darbenin gölgesinde girdiği seçimde 'Türkiye'ye çağ atlatma' vaadiyle önemli bir başarı kazanmıştı. Biz de 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' diyerek özgürlük ve refah özlemi içindeki milletimizin büyük desteği ile hükümete gelmiştik. Şimdi de 'Yeter söz de karar da gelecek de milletindir.' diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz. Sözü de kararı da geleceğini tayin hakkını da milletimize bırakmak istemeyen vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, 6'lı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine 'Yeter.' diyecektir.



Muhalefetin vaadi; milletin karşısına bir aday çıkarmak ancak onu görünürde 6, gerisindekileri de hesaba katarsanız en az 10 kişiyle yönetmektir. Bir nevi ipi 10 ayrı kişinin elinde kukla bir cumhurbaşkanı üzerinden ülkeyi idare etmek istiyorlar. Yani devletin başı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı olan cumhurbaşkanı fiilen 6'lı masanın emir eri gibi davranacak. Tabii bunlar 'Gel' deyince gelecek, 'Git' deyince gidecek adaylara, başkanlara alışmışlar. Cumhurbaşkanını da öyle tasavvur ediyorlar."

6'LI MASA ELEŞTİRİSİ



6'lı masanın, seçmenlerden vizyonu, programı, projesi, çapı belli olmayan bir meçhul adaya kim olduğuna bakmadan "tıpış tıpış sandığa gidip oy vermelerini" istediğini belirten Erdoğan, "Hadi CHP'nin kodlarında bu faşizm, bu kibir, bu oynaklık var, ötekilere ne oluyor?" diye sordu.



Durmuş saatin bile günde iki defa doğruyu gösterdiğini kaydeden Erdoğan, "Bunlar da her hafta bir yenisini sergiledikleri krizleriyle kavgalarıyla çekişmeleriyle ayak oyunlarıyla milletimize bir çeşit siyasi dejavu yaşatıyor, eskiden bu işlerin nasıl yürüdüğünü hatırlatıyorlar. Eski Türkiye'yi bilmeyen gençlerimize de AK Parti'den önce siyasetin nasıl yapıldığını uygulamalı olarak bizzat gösteriyorlar." dedi.



"MEYDAN OKUYORUM; NE YAPARSANIZ YAPIN YİNE BAŞARAMAYACAKSINIZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yoksa bu 6'lı masadaki birilerini buraya Erdoğan mı gönderdi?" denildiğini aktararak, şöyle devam etti:



"Ya işim, gücüm yok sizlerle mi uğraşacağım? Bizim işimiz var. Ama böyle düşünmelerinden dolayı da yine ben kendilerine teşekkür ediyorum. Şaka bir yana karşımızda gerçekten ibretlik bir tablo var. İşin özünde ise çok eskilere giden bir hesaplaşma yatıyor. Sizlerin de yakından bildiği gibi Cumhuriyet'in ilk asrı boyunca birileri Türkiye'yi kendi çıkarlarının yörüngesinde tutabilmek için her yolu denediler. Toplum mühendisliğiyle başaramadılar, siyaset mühendisliğiyle başaramadılar, darbeyle başaramadılar, terörle başaramadılar, çok uğraşmalarına rağmen ekonomik tetikçilikle de başaramadılar. Şimdi umutlarını 2023 seçimlerine bağlamış görünüyorlar. İşte buradan, milli iradenin en yüksek makamı olan Meclis'imizden meydan okuyorum; ne yaparsanız yapın yine başaramayacaksınız."



6'lı masayı eleştiren Erdoğan, "Üstelik 6'lı masa işi çıktığından beri adeta kanserli hücrenin tüm bünyeyi sarması misali oraya bulaşan herkesin de çamur siyaseti yarışına girişmelerini esefle takip ediyoruz. Karşımızdaki tabloya bakarak gülsek mi ağlasak mı bilmiyoruz." diye konuştu.



"BUNLAR MASA KAOSUNUN ÖTESİNE GEÇEMİYOR"



Dünya küresel krizi konuşurken 6'lı masanın "masa krizi" ile meşgul olduğunu söyleyen Erdoğan, "Dünya küresel kaosu tartışıyor, bunlar masa kaosunun ötesine geçemiyor. Halbuki milletimiz, ülkesinin bu krizden, bu kaostan en az zararla nasıl çıkacağının, yeni küresel düzende Türkiye ekseni etrafında nasıl bir oluşuma gidileceğinin işaretini bekliyor. Biz yaptıklarımızla ve vizyonumuzla milletimizi hayallerine kavuşturmanın çabası içindeyiz. Bu altı başlı hilkat garibesinin ise bir karabasan gibi milletin tepesine çökmenin dışında hiçbir projesi yok." değerlendirmesinde bulundu.



6'lı masanın kendi vizyonsuzluklarını örtmek için ülkenin ve milletin tüm değerlerini, tüm kazanımlarını, tüm çıkarlarını tehlikeye atmaktan çekinmediğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:



"Gerçi bu çarpık zihniyet farklı tezahürleriyle hep vardı. Geçmişte biz hak ve özgürlükleri savunurken faşizmin en sefil halini savunanları özellikle hatırlıyoruz. Biz terör örgütleriyle ve onların arkasındaki güçlerle mücadele ederken düşmanın değirmenine su taşıyanları iyi hatırlıyoruz. Biz darbecilerle göğüs göğse çarpışırken kürsülerini onların kasetlerine tahsis edenleri, tanklara alkış tutanları, verilen mücadele 'Tiyatro' diyerek hakaret edenleri gayet iyi hatırlıyoruz. Biz köprü, yol, havalimanı, baraj, fabrika inşa ederken, sondajlarla petrol, doğalgaz ararken yatırımcılara 'Ülkeye gelmeyin.' çağrısı yapanları gayet iyi hatırlıyoruz. Kahraman ordumuz ve o şerefli komutanlarıyla savunma sanayimiz ise bu hedefler arasındaki özel yerini daima korumuştur."



SİYASETTE İHA-SİHA TARTIŞMASI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, orduyu, savunma sanayisi şirketlerini ve ürünlerini hedef alanları eleştirerek, "Bir ülkenin ordusuna, savunma sanayisine ancak bunları kendine tehdit olarak görenler saldırır. Mesela Yunanistan'ın bu konudaki feveranlarını yersiz bulmakla birlikte anlayabiliyoruz, aynı şekilde PKK'nın bu konuda feryatlarının sebebi yerindedir, onu da anlıyoruz. Ülkemizin askeri alandaki gücünü kendi siyasi ve ekonomik çıkarlarına tehdit olarak görenlerin sızlanmalarını da normal karşılıyoruz." dedi.



"DARBE YAPAN ORDUYU ALKIŞLAYANLARIN DÜŞMANLIKLARI GAYET TABİİDİR"



Türkiye'nin bir partisinin, parti liderinin, parti mensuplarının orduya ve savunma sanayisine karşı hazımsızlık sergilediğine işaret eden Erdoğan, "Gerçi darbe yapan orduyu alkışlayanların, terör örgütlerinin başını ezen, sınırlarımızın güvenliğini daha derinlere taşıyan, hak ve menfaatlerimizi aslanlar gibi savunan orduya düşmanlıkları gayet tabiidir." ifadesini kullandı.



Kendi milletine silah doğrultanlara övgüler dizip, silahını ülkenin düşmanlarına çevirenleri yerden yere vuranlara bakınca 'Bu işte terslik var.' demekten kendilerini alamadıklarını söyleyen Erdoğan, "İşte bu habis zihniyetin son hedefi geliştirdiği insansız hava araçlarıyla ülkemizin savunmasına büyük katkı veren, küresel bir marka haline dönüşerek milletimizi gururlandıran Baykar şirketi oldu. Baykar'ın nezdinde tüm şirketleri, ürünleri, çalışanları ve başarılarıyla savunma sanayimizin tamamı hedef alınıyor. Kendi akıllarınca bizimle olan akrabalık ilişkisi üzerinden Baykar'ı daha kolay hırpalayabileceklerini, böylece sinsi niyetlerini gizleyebileceklerini düşünüyor. Ülkemizin her değerini savunmak nasıl boynumuzun borcuysa, bu alçak saldırıya hak ettiği cevabı vermek de sorumluluğumuzun gereğidir." değerlendirmesini yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra savunma sanayisinin nereden nereye geldiğine ilişkin bir video izlettirdi.



Milli mücadelenin de etkisiyle Cumhuriyet kurulduktan hemen sonra başlayan bir savunma sanayisi hamlesi olduğunu anımsatan Erdoğan, "Bu kardeşiniz Başbakanlık makamını da milletimin lütfuyla gördü, Cumhurbaşkanlığı makamını da gördü. Ve buralarda kiminle, nasıl çalıştık? Bunların hepsi artık bizim kayıtlarımızda mevcut." dedi.



İktidarda oldukları dönemde savunma sanayisinin geldiği noktaya dikkat çeken Erdoğan, "Öyle bir yerden öyle bir yere geldik ki doğru dürüst helikopterin yok ve değerli dostum İtalyan Başbakanı Berlusconi ile yaptığım görüşme neticesinde işte bugünkü meşhur Atak helikopterlerini Leonardo S.p.A (eski adıyla Finmeccanica) firması ile hallettik. Şu anda Atak helikopterleri Türkiye'nin kendi ürünü olarak üretiliyor. Tabii buna da yine birileri çelme takmaya çalışıyor, kimisi motor aksamlarında, kimisi makinede, şurada burada falan... Fakat bu bizi bir yere doğru da itiyor. Nedir bu? Şimdi biz bir de Gökbey helikopterini inşallah üretmenin hesabı içerisindeyiz, adımlarını atıyoruz." ifadelerini kullandı.



KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: KUVVET KOMUTANLARIMIZA HAKARET EDECEK ÇAPTA DEĞİLSİN



Türkiye'deki mevcut muhalefetle uğraştıkları için adım atmakta yorulduklarını, zorlandıklarını dile getiren Erdoğan, Fırtına obüsleri teslimat töreninde kendisini alkışlayan komutanları, "Komuta kademesi haddini bilsin. Siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek." şeklinde eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi.



Arifiye'de Fırtına obüslerinin teslim törenine, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarıyla gittiklerini anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:



"'Siz siyasetçi değilsiniz.' diyor. Tamam da neyi alkışlıyorlar, neden alkışlıyorlar? Alkışladıkları şey, dünyayı titreten bu Fırtına obüslerinin teslim töreni. Konuşan kim? Anayasa'mızın amir hükmüne göre Başkomutan konuşuyor Bay Kemal, sen ne Savunma Bakanı'mıza ne Kuvvet Komutanlarımıza hakaret edecek çapta değilsin, önce haddini bil. Çünkü bu bir cibilliyet meselesidir. Bu noktada karakter zaafı olan bir insan olarak burada kalkıp bizim şanlı ordumuzun komutanlarına bu şekilde saldırmak öyle herkesin karı değildir. Ve bütün bunlarla ilgili işin hukuki boyutu devam ediyor, devam edecek. Hukuk karşısında da bunun hesabını verecekler."



"TÜRKİYE ARTIK BÜYÜDÜKÇE, GÜÇLENDİKÇE BİRİLERİ CİDDİ MANADA RAHATSIZ OLUYOR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli projelere destek verdikçe, bazı ülkelerin parasıyla bile Türkiye'ye savunma sanayi ürünü vermemeye başladığını ifade ederek, gelinen noktada Baykar'ın insansız hava araçlarını yetiştiremediğini, 3-5 sene sonraya gün verdiğini anlattı.



Türkiye'nin mühimmat üretimiyle uğraşan firmalarının da mühimmat yetiştiremediğini belirten Erdoğan, "Türkiye artık büyüdükçe, güçlendikçe birileri ciddi manada rahatsız oluyor. Onlar rahatsız oldukça biz yolumuza devam ediyoruz." dedi.



Son 20 yılda savunma sanayindeki proje sayısını 62'den 750'ye, bu projelerin bütçesini 5,5 milyar dolardan ihale sürecindekilerle beraber 75 milyar dolara çıkardıklarını kaydeden Erdoğan, sektördeki firma sayısının 56'dan 2 bin 700'ün üzerine çıktığına dikkat çekti.



Erdoğan, daha önce 250 milyon doları bile bulmayan ürün ihracatının 4,5 milyar dolar seviyesine çıktığını, sektördeki yerlilik oranının ise yüzde 20'lerden yüzde 80'lere ulaştığını vurgulayarak, bunu başarmakla gurur duyduklarını belirtti.



"SAYISIZ İHANET TEŞEBBÜSÜNE RAĞMEN SAVUNMA SANAYİMİZİ BÜYÜTTÜK"



"Savunma sanayimizin her bir projesinin hangi badirelerden geçerek bugünkü seviyesine geldiğini bilseniz emin olun hayretten hayrete sürüklenirsiniz." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:



"Kimi dışarıdan, kimi içeriden sayısız sabotaj, ihmal, ihanet teşebbüsüne rağmen adım adım savunma sanayimizi büyüttük güçlendirdik. Projeler ilerledikçe, işin rengi ortaya çıktıkça milletimizin çoluğunun çocuğunun nafakasından keserek oluşturduğu kaynakların, yurt dışındaki kimi mahfillere nasıl akıtıp heba edildiğini gördük.



Öyle yüzde 10-20 değil, yüzde 300, yüzde 500, yüzde 1000 karlarla Türkiye'nin nasıl soyulduğunu, kimlerin bu kirli pastadan pay kapmak için resmen ülkesini sattığını bizzat gördük. Tek başına Baykar'ın sembolü olduğu insansız hava araçları hikayesi bile bu gerçekleri ispata yeterlidir."



Erdoğan, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar ile bir sohbetini aktardı.



"Bay Kemal, sen tanımazsın ama ben sana ebedi alemde olan Özdemir Bey'i bir tanıtayım." diyen Erdoğan, birinci ve ikinci bölgelerdeki tahsisleri, üretimin nevine göre yaptıklarını söyledi.

ERDOĞAN'DAN ALİ BABACAN'A: 15 SENE YANIMDA BULUNDU AMA DEMEK Kİ BENDEN BİR ŞEY ALAMADI

Üretilecek herhangi bir stratejik ürün için devletin, bu bölgeleri bedel almadan tahsis ettiğini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bugüne kadar böyle nice firmalara bu verildi fakat Özdemir Bey öyle bir insan ki 'Hayır, almam.' dedi. 'Ben sana bir lütufta bulunmuyorum. Bu, devletin şu anda aldığı bir karar ve bu kararla stratejik ürünleri üreten firmalara bunu veriyoruz. Bu, senin için bir hak.' 'Hayır, almam. Ben paramı veririm, paramla satın alırım.' Böyle bir insan. Bu ahlaksız çıkmış, tabii yanında başka ahlaksızlar da var, ne diyorlar; 'Yok, bilmem geleceklermiş de geldikleri zaman bunlara hesabını soracaklarmış. Bu işin rekabetinin oluşması lazımmış...' Sen rekabet nedir bilir misin? Sen git çocuk bezi satmaya, home tekstil üretmeye devam et. Senin işin değil bu. Üzgünüm, 15 sene yanımda bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı.



AHMET DAVUTOĞLU'NA SERT TEPKİ: O TAHSİS YAPILAN YERİ VAKFINA MÜLK EDİNDİ



Yanında bir tanesi daha var, aynen o da öyle. Bizden üniversiteyi istediler ve ben Başbakan'ım. Bunların vakfına üniversite tahsisi yaptık. Ekranları başında bizi izleyen milletime, yanında dolaşan öğretim üyelerine sesleniyorum, biz bu tahsisi yaptık. Kendisi ne zaman ki Başbakanlık koltuğuna oturdu, ne yaptı biliyor musunuz? O tahsis yapılan yeri bilabedel vakfına mülk edindi. Türkiye'de bunun bir başka örneği yok. Bunu sen kalk milletimize bir anlat bakalım. O vakıftaki yöneticiler acaba bunu nasıl izah edeceksiniz? Bir tane örneği yok. Bilabedel mülk edinme hakkı bizim vakıf yasalarına göre de yok. Ama bunlar bunu yaptı. Şimdi tabii pek kullanmıyorum o ifadeyi, Devlet Bey gayet güzel kullanıyor. Malum ona 'Serok Ahmet' diyor. Bu tür işler yapıyor. Helalinden ne yaptın? Kurduğunuz üniversiteyle başarı grafiğimiz ne? Yok. Biz de bu üniversiteyi, bunların bu yolsuzlukları nedeniyle aldık, devletimize mal ettik."



İstanbul Şehir Üniversitesinin, Marmara Üniversitesinin mülkü olarak hizmete devam ettiğini belirten Erdoğan, "Verdiğimiz imkanlar çok daha ileri, akademisyenleri, öğretim üyeleriyle çok daha güçlü ve bir diğer yanıyla da Maltepe'deki bir kışlayı, Marmara Üniversitesi olarak gayet muhteşem, güzel bir hale getirdik ve onlarla da bunu bütünleştirdik. Millete, milletin evlatlarına, gençliğimize, şanına yakışır eserler inşa ediyoruz. Sen de ne yaptın bir bunu söyle bakalım? Bunlardan bir şey olmaz." diye konuştu.



"SELÇUK BEY İLE AKRABALIK BAĞIMIN ÖNCESİNDE YAŞANDI"



Özdemir Bayraktar'ın, eşi ve oğullarıyla kendini savunma sanayisine adayan gerçek azim ve irade sahibi bir insan olduğunu ifade eden Erdoğan, "Ailece, yıllarca fabrikalarında yatıp kalktılar. Öyle zamanlar oldu ki terör bölgelerine gittiler. Orada subaylarımızla onlarla beraber yatıp kalkarak orada ürettikleri eserlerin testlerini yaptılar. Testler sürecinde terörle mücadele bölgesindeki askerlerimizle üs bölgelerindeki çadırlarda kalarak Mehmetçik ile aynı karavanaya kaşık sallayarak insansız hava araçlarını kullanılabilir seviyeye getirdiler. Dikkat ederseniz, tüm bunlar Selçuk Bey ile herhangi bir akrabalık bağımın olduğu dönemde değil onun öncesinde yaşandı." değerlendirmelerinde bulundu.



Aynı dönemde, benzer projelere girişen birçok firmanın yer aldığını hatırlatan Erdoğan, Türkiye'de bugün çeşitli kurumlara insansız hava aracı temin eden veya insansız hava aracı projesi yürüten 8 ayrı firmanın bulunduğunu anlattı.



Bunlardan TUSAŞ'ın, geliştirdiği ve ürettiği ürünlerle adeta Baykar ile atbaşı giden projelere imza attığını kaydeden Erdoğan, "Hamdolsun bugün insansız hava araçlarında öyle bir düzeye ulaştık ki dün bize en iptidaisinden bu araçları vermeyenler, bugün bizim ürünlerimize talip olma noktasına geldi." dedi.



Erdoğan, Bayraktar TB-2'nin, Suriye'den Karabağ'a, Libya'dan Ukrayna'ya kadar birçok yerde başarılara imza attığına değinerek, birçok ülkede Bayraktar TB-2 adına marşların, şarkıların yazıldığını anımsattı. Karabağ'da çocuklara Baykar'ın isminin verildiğini söyleyen Erdoğan, "TUSAŞ'ın aynı sınıftaki ürünü Anka'sı da başarılarıyla yüzümüzü ağartan bir projemiz. Baykar'ın Akıncı'sı ve TUSAŞ'ın Aksungur'uyla bir üst sınıftaki insansız hava aracı piyasasında da yerimizi aldık." ifadelerini kullandı.



Kızılema'nın ise yeni ve farklı bir ürün olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:



"Kızılelma'nın yalnızca cismi yok, Kızılelma aynı zamanda bir hedef; bu kutlu davaya inananların çok önemli bir hedefi. Kızılelma ve Milli Muharip Uçak projelerimizle ülkemizi artık bambaşka bir lige taşıyoruz. Aynı şekilde Havelsan ve Aselsan gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimizi destekleyen vakıflarımıza ait şirketlerimiz de bu alanlarda çok önemli projeler yürütüyor."



"SİHA'LARIMIZ TERÖRİSTLERİN İNLERİNİ DARMADAĞIN ETTİ"



Baykar'ın özelliğinin, tüm projelerini kendi öz kaynaklarıyla geliştirmesi ve yalnızca ürün satışı yapması olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:



"Hakkaniyet noktasından bakarsak Baykar, tasarım ve geliştirme çalışmalarına her türlü desteği ziyadesiyle hak eden bir şirket ve şu anda 3 bini aşkın pırıl pırıl genç burada çalışıyor. Ama şirketin tercihi, bu çalışmaları kendi öz kaynaklarıyla yapmak. Zaten bu şirketin gelirleri de ülke içi satıştan ziyade ihracata dayalı. Şirketin 20 yıllık gelirlerinin yüzde 75'i, geçen yılki gelirlerinin ise yüzde 99,3'ü artık 27 ülkeye ulaşan ihracatından geliyor. Bay Kemal, bunlar seni niye rahatsız ediyor? Yanındaki bazı terör yandaşlarını rahatsız ediyor anlıyoruz da seni niye rahatsız ediyor? Çünkü onlar teröristlerle beraber. Çünkü SİHA'larımız, Akıncılarımız o inleri darmadağın ettiler, oraları vurdular ve oralarda nice teröristleri yok ettiler.



Esasen biz birçok savunma sanayi projesinde firmalarımızın tasarım ve araştırma-geliştirme çalışmalarına destek veriyoruz. Baykar gibi yüksek teknolojiye dayalı stratejik ürün geliştirme ve üretim yatırımı yapan 50 firma, devletten proje bazlı destek alıyor. Bunlar içinde devletten nakit desteği almadan çalışmalarını yürüten dört firma var; bunlardan biri Baykar. Mesela Altay tankının geliştirilmesi sürecinde yaklaşık 500 milyon doları Otokar firmasına olmak üzere çeşitli firmalara toplamda 660 milyon dolar ödeme yaptık. Bu rakam üretim değil yalnızca tasarım ve geliştirme için yapılan ödeme. Baykar ürettiği hiçbir ürünün geliştirmesi için devletten tek kuruş almamış, hepsini kendi kaynaklarıyla yürütmüştür. Yaptığı işler karşılığında Baykar'ın aldığı tek destek, gümrük vergisi, KDV, sigorta primi, stopaj indirimi gibi nakdi olmayan, üretim ve ihracat yapan her firmanın yararlandığı kolaylıklar."



"REKABET GÜCÜNÜ YÜKSELTECEK HER PROJEYE DESTEK VERMEK GÖREVİMİZ"



Hükümet olarak bugün de birçok projeyi, ciddi teşviklerle hibelerle desteklemeyi sürdürdüklerini anlatan Erdoğan, "Mesela bunları açıkça söylemek zorundayım ki milletimiz bazı gerçekleri bilsin, tek başına Ford Otomotiv 20,5 milyar lira teşvik belgeli yatırım projesine sahip. Yalnızca Milli Muharip Uçak Projesi için diğer teşvikler yanında TUSAŞ'a doğrudan bütçeden aktardığımız kaynak 1,3 milyar dolar." diye konuştu.



Türkiye'nin rekabet gücünü yükseltecek, cari açığını azaltacak, istihdamı artıracak her projeye destek vermenin görevlerini olduğunu belirten Erdoğan, nakdi destekleri verirken yalnızca firmaların teklif ettikleri veya talip oldukları projeyi gerçekleştirme kabiliyetlerine baktıklarını söyledi.



Erdoğan, "Bilhassa gençlerimize cesaret ve güven aşılayacak bir anlayışla destek yelpazemizi olabildiği kadar geniş tutuyoruz. Savunma sanayi sektöründeki firma sayısının 20 yılda 48 kat, proje sayısının 12 kat artmasını, işte bu ekosisteme, iklime borçluyuz." açıklamasını yaptı.



Türkiye'nin, gelinen noktada yalnızca gözetleme yapan insansız hava araçlarını Amerikan ürünlerinden 10 kat, İsrail ürünlerinden ise 5 kat daha ucuza mal ettiğini bildiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu gerçeklere rağmen binbir yalan ardı ardına dizilerek Baykar'ın hedef alınmasının sebebi nedir biliyor musunuz? Sebep, Baykar'ın ürettiği araçlarla ülkemizin kazandığı zaferler, elde ettiği prestij, sahip olduğu kazanımlar. Bizi Suriye'de bataklığa çekme, Karabağ'da mahcup etme, Libya'da hüsrana uğratma, Ege'de çaresiz bırakma hesabı yapanların heveslerini kursaklarında bıraktığımız için bu ses çıkıyor. Sahip olduğumuz silahlı ve silahsız hava araçlarıyla vatan topraklarının her karışını, sınırlarımız dışındaki tüm çıkar alanlarımızı kontrol altında tuttuğumuz için bu ses çıkıyor.



'Teknoloji üreten, onun kullanımında da söz sahibidir.' gerçeğinden hareketle ülkemizin etki alanının giderek genişlemesine tahammül edilemediği için bu ses çıkıyor. Ses verenler kukladır, aparattır ve kullanıp atılacak araçlardır. Partisini tescilli ajanlarla devlet sırlarını üç kuruşa satan hainlerle dolduranları başka bir vasıfla sıfatlandırmak, ederinden fazlasını vermek olur. Biz onların iplerini ellerinde tutanlara bakıyoruz."



"MİLLETİMİZ BUNLARA İKTİDAR YÜZÜNÜ ZATEN GÖSTERMEZ"



Hazreti Mevlana'nın, "Bir lafa bakmak lazım laf mı diye. Bir de söyleyene bakmak lazım adam mı diye." sözünü hatırlatan Erdoğan, "Lafı da sahibini de milletimizin vicdanına havale etmek, herhalde en doğrusu olacak. Ancak meselenin bu kadar basit olmadığına dair emareleri de gözden ırak tutmuyoruz." dedi.



6'lı masa adına birilerinin, karanlık mahfillerde yürüttükleri pazarlıklarda, yönetime gelmeleri halinde tüm önemli projeleri durduracakları, yapılanları da yıkacakları sözünü verdiklerinin anlaşıldığını dile getiren Erdoğan, "Bu ifadeleri bizzat söyleyen CHP'li, HDP'li tipleri de biliyoruz hatta cezaevinden söyleyenleri de biliyoruz. Milletimiz bunlara iktidar yüzünü zaten göstermez ama böyle kirli bir pazarlığın içine girilebilmiş olması bile başlı başına bir facia. Bunları duyunca Gezi olaylarında karşımıza dikilip şimdi hepsi de milletimizin emrinde, hizmetinde olan ülkenin büyük projelerini durdurma şartı koşanları hatırladık. Aynı şekilde ülkemizin büyük projelerini yürüten isimlerin ve firmaların, olur olmaz nice bahanelerle yıllarca nasıl hedef alındığını hatırladık." değerlendirmesinde bulundu.



''NİŞAN ALIP ATEŞ ETTİKLERİ ASIL HEDEF TÜRKİYE'DİR, TÜRK MİLLETİDİR''



Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nu 22 Ocak Pazar günü hizmete açacaklarını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:



"Sizin anlayacağınız, 'şu firma, bu isim' hepsi bahane... Nişan alıp ateş ettikleri asıl hedef Türkiye'dir, Türk milletidir, onun geleceğini biçimlendiren vizyonları, hedefleri, projeleridir. Bunlar milletimizi tanımıyor. Milletimiz özellikle projelerine, eserlerine, hizmetlerine dokunacak adamı, bırakın sandığa gömmeyi, doğduğuna pişman eder. Bizim kendi adımıza 'ah' ettiğimiz husus ise bir dönem bunları adam yerine koyup görev vermiş olmamız. Hatayı kabul etmek ve ders çıkarmak da bir erdem. Biz dersimizi çıkardık, milletimizden de helallik diliyoruz."

MERAL AKŞENER'E ELEŞTİRİ: BAY KEMAL'İN DE SENİN DE BİRBİRİNİZDEN FARKI YOK



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin grup toplantısında başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi konusunda yaptığı açıklamaları eleştiren Erdoğan, şunları kaydetti:



"6'lı masanın içinde iki isimden hanımefendi, bugünkü konuşmasında, bizim başörtüsü konusunu istismar ettiğimizden bahsediyor. Hanımefendi, Erdoğan'ın ve arkadaşlarının başörtüsü konusunda istismarcı olup olmayacağını benim milletim gayet iyi bilir. Dürüstsen, haysiyet sahibiysen, arkadaşlarım randevu talep etti, randevu vermediniz. Çünkü ikiniz de birbirinizin aynısısınız. Bay Kemal'in de senin de birbirinizden farkı yok. Sen Saraçhane'de verdiğin görüntü ile zaten hangi istikamete gittiğini ortaya koyuyorsun. Bu millet bu konudaki hassasiyetleri gayet iyi biliyor. AK Parti, Cumhur İttifakı olarak bu işin istismarını değil tam manasıyla gerçeğini yapıyoruz. Kabul edersiniz etmezsiniz şu anda yola çıktık, milletimize de aile olayını, başörtüsü konusunu, hepsini anlatacağız. Grubumuzla bu konudaki onurumuz, her şeyimiz ortada. Bu konuda sizinle bu işin mukayesesini yapacak değiliz.



''SİZ ORTAĞINIZLA BİRLİKTE MALUM LGBT'CİLERLE BERABER YÜRÜYEBİLİRSİNİZ''



Sizin birlikte yürüdükleriniz, bu ülkede başörtülü milletvekilini, 'Bu kadını Meclis'ten atın.' diyecek kadar ileri giden sınırsız tiplerdi. Siz onlarla beraber yürüyorsunuz. Şimdi bu işin istismarıyla bizi yargılamak istiyorsun. Varsa bir projeniz, projenizi bize gönderirsiniz. Buna göre üzerinde çalışırız, adımı da atarız. Aile bizim kutsalımız. Güçlü aileler, güçlü fertlerden ortaya çıkar. Güçlü ailelerden de güçlü millet oluşur. Şimdi çok açık, net bir şey söylüyorum, siz ortağınızla birlikte malum LGBT'cilerle beraber yürüyebilirsiniz, onlarla beraber adım atabilirsiniz, bizim onlarla da işimiz yok. Çünkü aile kurumunu çok sağlam zemine oturtmanın adresi AK Parti, Cumhur İttifakı. Yola da böyle yürüyoruz, yürüyeceğiz."



