Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: "Bu millet o gece destan yazdı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen 15 Temmuz anma programında açıklamalarda bulundu..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz gecesi cesur ve vakur şekilde kalkışmayı durduran tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Yine o gece vatanına bayrağına ezanına sahip çıkan gazilerimize saygılarımı sunuyorum. Caddeleri, meydanları dolduran, geleceğine sahip çıkan, zilleti esaret şehadeti minnet bilen vatandaşlarıma minnet duygularımı iletiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu topraklar tarihe yön veren destanların yazıldığı topraklardır. Bu millet o gece destan yazdı. Son nefesini vatansız olarak nefes verip bir çukura atılan FETÖ elebaşının tuzağı milletimizin cesur duruşu ile darmadağın olmuştur." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Ülkemizi sürüklemek istedikleri kirli bataklık o gece ebediyen kurutulmuştur. Milletimiz aynı zamanda bir işgal girişimini de püskürtmüştür.

15 Temmuz gecesi alnımızın akı ile verdiğimiz sınav tarihimizin en kritik dönemeçlerinden biri oldu. O gece verdiğimiz sınavın tarihimizde bir eşi daha yoktur.

O gece bir turnusol kağıdı vazifesi gördü. Akı da karası da geçitte belli oldu.

Bir yanda milletimiz kahramanca direnirken birileri geç bile kalındı diyordu.

"KİMİLERİ OYUN DİYORDU"

Şehitlerimiz gazilerimiz, asker üniforması giymiş teröristlere geçit vermezken kimileri de buna oyun diyordu.

Birileri de güvenli evlerde önlerinde koyulan keyif kahvelerini yudumlayarak bekle gör stratejisi izliyordu.

Meydanlara koşanlar ile bankamatiklere koşanları, darbecilere direnenlerle onları alkışlayanları, pusuya yatıp kimin kazanacağını izleyenleri gördük.

Tüm bunlar milletimizin hafızasında silinmemek üzere yerlerini almıştır.

"UTANÇLA ANILACAKLAR"

Darbeye alkış tutanlar 15 Temmuz destanına çamur atanlar, gidişata göre pozisyon alanlar utançla anılacaktır.

O gece burada, bu yüce çatı altında milli iradeye sahip çıkanlar da milletin kalbine altın harflerle nakşedilmiştir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Siyasi parti ayırmaksızın tüm vekillerimize milletim ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun diyorum.

Şehitlerimizin fedakarlıkları boşa gitmedi, gazilerimizin boşa gitmedi.

Adım adım inşa ettiğimiz Terörsüz Türkiye inşallah onların eseri olacaktır.

Ülkemiz her alanda şaha geçecek ve her alanda yepyeni bir dönem başlayacaktır. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeye giden yolun kilidini açacaktır."

