Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz’da devletine, milletine, istiklaline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, Gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüz mübarek olsun."

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