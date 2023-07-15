Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"15 Temmuz’da devletine, milletine, istiklaline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, Gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüz mübarek olsun."
15 Temmuz’da devletine, milletine, istiklâline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, Gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 15, 2023
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüz mübarek olsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/d6c0SikRjq
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