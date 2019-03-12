İlişkili Haberler 2018 büyüme rakamları açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreni'nin ardından Küçükçekmece mitinginde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye dünya çapında projelere imza atan bir ülkedir. Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelmeyi hedeflemiş bir ülke. Dün 2018 büyüme rakamlarımız açıklandı. 2018'in büyümesi 2,6. Bu noktaya geldik.

Bu istikrarı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Büyüme bize yakışır. 15 Temmuz sonrası üzerimize öyle bir geldiler ki yaşadıklarımızı gelecek nesiller daha iyi anlayacak. Ekonomimiz ağustos ayında saldırıya uğradı. Bu sebeple yılın dördüncü çeyreğinde bir eksi büyüme oldu ama ortalama 2,6.

Hem bu yılın hem gelecek yılın büyüme rakamlarının beklentilerin üzerinde çıkacağına inanıyıoum. CHP'ye sesleniyorum; ne diyor? 'Bunlar şimdi IMF'ye gider'. IMF'ye siz gittiniz siz... Biz geldiğimizde IMF'yi kucağımızda bulduk. Şimdi insansız hava aracını biz üretiyor muyuz? Silahlı insansız hava aracını biz üretiyor muyuz? Şimdi üçüncü perde geliyor. Daha büyüğünü de biz üreteceğiz inşallah.



Sınırlarımıza da bayrağımıza da ezanımıza da ekonomimize de saldırsalar, millete diz çöktürtemeyecekler, bu nedenle 31 Mart beka seçimidir. 31 Mart akşamı Küçükçekmece'yi özellikle takip edeceğim. Devam inşallah diyor muyuz?"

