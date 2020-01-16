Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2019 değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Yetkiyi doğrudan milletten alan bir hükümet olarak, yaptıklarımızın hesabını milletimize vermek en başta gelen görevimizdir. Türkiye'nin 2023 yürüyüşü, pek çok kesimi rahatsız etmiştir. Ülkemize yönelik saldırılar, bu süreçte eşi benzeri görülmemiş şekilde arttı. Meydanı darbecilere bırakmadık, ekonomik tetikçilere teslim olmadık. Çok sinsi tuzaklarla karşılaştık hepsinin üstesinden gelmeyi başardık. Yazılan senaryolarda 2019 bir yıkılış teslim olma yılı diye yazıldı. 2019 yılı icraat sonuçları Türkiye'nin en zor şartlarda bile neler yapabileceğini gösterdi.

Türkiye için yazılan senaryolarda 2019 'teslim oluş yılı' öngörülmüştü. Şükürler olsun ki 2019'u yeniden yükseliş yılına dönüştürdük. Sorunların yeni sistem nedeniyle değil eski sistemin alışkanlıklarıyla iş yapmaktan kaynaklandığını gördük. 11. kalkınma planımızı yıllık programlar ve çeyrek dönemlik izlemelerle adım adım uygulayacağız. 2019 yılı icraat programlarında yer alan bin 451 eylemin bin 161’ini tamamladığımızı görüyoruz.

11'inci Kalkınma Planımız, 2019-2023 dönemini kapsayan orta vadeli yol haritamızdır. 'Daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye' şiarıyla hazırladığımız bu planı, yıllık programlar ve çeyrek dönemlik izlemeler vasıtasıyla adım adım uygulayacağız.

21 ÖĞRENCİ YURDU AÇILACAK



Üniversitelerimizle ilgili olarak rakamlar iyi ama kalite diye sorabilir. Yıllarca protestolara neden olan üniversite harçlarını kaldırdık. Öğrencilerimizin barınma sorununu çözmek için yurtlardaki yatak sayısını 182 binden 670 bine ulaştırdık. Bu yılın ilk yarısında 13 bin 750 yatak kapasiteli 21 adet yurdu daha hizmete açıyoruz. Mesleki eğitim-öğretim merkezlerini güçlendiriyoruz. Bu okullarda çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitim-öğretimi alan gençlerimizin, fark derslerini yine aynı yerlerde vererek lise diplomasına sahip olabilmelerinin önünü açıyoruz.

SAĞLIK TURİZMİNDE HEDEF 1,5 MİLYON KİŞİ

Sağlık en büyük reformları gerçekleştirdiğimiz alanların başında geliyor. Doktor sayısını 92 binden 161 bine toplam sağlık çalışanı sayısını 378 binden 1 milyon 25 bine çıkardık. Hastanelerimizin toplam yatak sayısını 240 bine, nitelikli yatak sayısını 145 bine çıkarttık. Doktor sayımızı 92 binden 161 bine yükselttik. Bu yıl Konya Karatay, İstanbul İkitelli, Tekirdağ, Kocaeli ve İzmir Bayraklı Şehir Hastanelerinin açılışlarını yapacağız. Kanser tedavisinde oldukça yüksek bedeli olan işlemlerden ilave ücret alınmasının önüne geçtik. Sigara için tüm milletime sesleniyorum, gelin kendi kendinizin düşmanı olmayın. Bu sigaraları ayaklarınızın altına alın, daha dinamik daha sağlıklı olarak geleceğe yürüyün.Dumansız hava sahası uygulamasında mevzuattaki boşlukları ortadan kaldırarak daha etkin bir mücadele yürüteceğiz. Doktor sayısını 92 binden 161 bine toplam sağlık çalışanı sayısını 378 binden 1 milyon 25 bine çıkardık. Hastanelerimizin toplam yatak sayısını 240 bine, nitelikli yatak sayısını 145 bine çıkarttık. Doktor sayımızı 92 binden 161 bine yükselttik. Sağlık turizmi yoluyla ülkemize gelen hasta sayısı 2019 Kasım sonu itibarıyla yıllık 470 bine ulaştı. Bu sayıyı önce 750 bine, ardından 1,5 milyona yükseltmeyi hedefliyoruz.

İNFAZ DÜZENLEMESİ BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE MECLİS'TE

Hakim ve savcı sayısını 20 bin 829'a çıkardık. Mahkeme sayılarını artırdık. Yargının işleyişini kolaylaştırdık. İnfaz düzenlemesini de içeren ikinci yargı paketini birkaç hafta içinde Meclis gündemine gelecek. Kamu vicdanını rahatsız etmeyecek, suçluların cezalarını çektiği, ceza adaleti sisteminin amacına uygun, ölçülü ve adaletli bir infaz rejimi üzerinde çalışıyoruz. (Arabuluculuk benzeri idari sulh sistemi) Bu konudaki hazırlıkları 2019’da tamamladık, inşallah yakında konu Meclis gündemine gelecektir.



"ÖRGÜTE KATILIM DURMA NOKTASINA GELDİ"

Geçen yıl PKK'ya yönelik operasyonlarda 1250 terörist etkisiz hale getirilerek pek çok eylem engellendi. Diyarbakır annelerinin kararlı duruşları örgüt içindeki çözülmeyi artırdı. Malum partinin önünde aylardır dururlarken ana muhalefetin başı ve heyeti yanında o partiyle birlikte bir teröristin yazmış olduğu kitabın sahnelendiği tiyatro oyununu izliyorlar. Milletin vakti geldiğinde bunlara gereken dersi verecektir. Örgüte katılım durma noktasına geldi. 15 Temmuz'da ülkemize kurşun sıkan FETÖ'yü kurumlarımızdan ve ülkemizden tamamen temizleyene kadar mücadelemiz devam sürecektir. MİT Başkanlığı görev alanındaki başarılarıyla ülkemizin gururu haline geldi. Yakında MİT'in İstanbul şubesini de açacağız. 911 kilometrelik Suriye sınırımıza güvenlik duvarı inşa ettik. Bütün derdimiz teröristlerin ülkemize sızmasını engellemek.

ULAŞIMA 17 YILDA 250 MİLYAR LİRA

17 yılda 250 milyar lira üzerinde ulaşım yatırımı yaptık. Bazı yerlerde sadece duble değil üç gidiş 3 geliş yapıyoruz. Çevre düzenlemeleriyle etrafını da daha güzel hale getiriyoruz. Yol, su medeniyettir. Medeniyseniz yolunuz olacak, suyunuz olacak. Bunlar yoksa medenilikten kimse bahsetmesin. Araç sayısı ve trafikteki artışa rağmen trafikte hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 71 azaldı. Bu sayıyı daha da azaltmak için her türlü önlemi alıyoruz. Yol projelerinde dikimi yapılan ağaç sayısı 68 milyonu aştı. Ey çevreciler...

"KANAL İSTANBUL'A KARŞI ÇIKAN PROJEYİ BİLMİYOR"

Kanal İstanbul projesini de çok yakında başlatıyoruz. Yarım asır önce Boğaziçi Köprüsü İstanbul'un başına gelen en büyük felakettir diyenler şimdi aynı kampanyayı yürütüyor. Kanal İstanbul'a karşı çıkanların projenin ne olduğu konusunda en küçük fikirleri yok. İstanbul Boğazı yılda ortalama 45 bin geminin geçtiği üzerindeki yük ve insan trafiği baskısının sürekli arttığı bir yer haline dönüştü. Boğazdaki deniz trafiğini engellemek hukuki, ekonomik ve sosyal olarak mümkün değildir. Tek çare, alternatif bir su yolu inşa etmektir. Bu yeni çıkmış bir proje değildir. Projenin jeoloji, jeo teknik araştırmalarının hepsi yapıldı. Dalga, deprem analizleri, çevresel etki süreçlerini bu süreç içerisinde tamamladık. Bunlar Marmaray için de aynı kampanyaları yaptılar. Kanal İstanbul projesinin finansmanı ve inşasında herhangi bir sorun yaşanmayacaktır.

TÜRKSAT 6A GELECEK YIL FIRLATILACAK

Ray ve lokomotif üretimi için yeni tesisler kurduk. Bugüne kadar 150 adet yeni nesil milli yük vagonunu hizmet verdik. 100 adet daha üretiyoruz. Yüksek hızlı tren işletmesinde dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'ncı sıradayız. İstanbul Havalimanı'nın ilk etabının ikinci fazını haziran ayında hizmete sokmayı planlıyoruz. Havacılık sektörünün hacmini 25 milyar dolara yükselttik. Havalimanlarımızın sayısını 56'ya yolcu kapasitesini 317 milyona çıkardık. TÜRKSAT 5A uydusunu, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde fırlatıyoruz. İlk yerli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı bu yıl tamamlayacak ve 2021 yılında uzaya fırlatacağız.

"AMACIMIZ HER YIL 300 BİN KONUTU DÖNÜŞTÜRMEK"

Beş yıl içinde acilen dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutumuz bulunuyor. Amacımız, 100 bini İstanbul'da olmak üzere, her yıl 300 bin konutun dönüşümünü sağlamak. Konut satışları durdu diyorlar. Sosyal konuta bir milyonun üzerinde talep geldi. TOKİ vasıtasıyla 4 milyona yakın vatandaşımızın yaşadığı 725 bin konutu tamamlayıp sahiplerine teslim ettik. Bu yıl 38 ilde daha millet bahçelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.

"PLASTİK POŞET KULLANIMI YÜZDE 78 DÜŞTÜ"

Sıfır atık projesi 25 bin kurum binasında uygulanıyor. Sıfır atık projesini başlatan eşime teşekkür ediyorum. 4 milyon tonun üzerinde atık toplayıp geri dönüşüme kazandırdık. Plastik poşet kullanımında yüzde 78 azalma oldu.

Enerjide kurulu gücümüzü 91 bin 267 megavata yükselttik. 202 yılında 5 ilimizde doğalgaz varken 2019 itibarıyla 81 ilimizin tamamına doğalgaz arzı sağlamış durumdayız. Hedef ilçelerimizin tamamına ulaşmak. TANAP enerjide bölgesel anlamda çok büyük bir proje. Akkuyu Nükleer Santrali inşaatı hızla ilerliyor. 244 Türk öğrencimizin 88'i geçen yıl eğitimini tamamladı. Bor madeninden işlenmiş olan çeşitlendirmeyi yapmak suretiyle ürün gelirimizi artırmayı hedefliyoruz.

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerini önemle takip ediyoruz. Hem kendi hem de KKTC'deki soydaşlarımızın haklarını korumakta kararlıyız.

2022'DE ET İTHALATI SIFIRLANACAK

Bu yıl 6,6 milyar lira hayvancılık desteği vereceğiz. Et ithalatını daha da azaltacak ve inşallah 2022'de tamamen sıfırlayacağız. Geçtiğimiz yıl 55 milyar lira sosyal yardım ödemesi yaptı. Geçtiğimiz yıl yapılan 2 bin 845 kişilik atamalarla birlikte toplam 26 bin 684 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamını sağladık. Bu yılın ilk yarısında 600 kişiyi daha istihdam edeceğiz. Engelli memur sayısını 19 kat artırarak 56 bin 500 kişiye çıkardık. 2002'de 24 bin kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleşmişken bu rakam 2019 yılında 1 milyon 2019 yılında 1 milyon 325 bine ulaşmıştır. Yeni Ekonomi Programı'na göre, önümüzdeki 3 yılda istihdamı 3,2 milyon kişi artırarak, 2022 yılında işsizliği yüzde 9,8'e indirmeyi hedefliyoruz.

DOĞUŞ GRUBU'NA TEŞEKKÜR

Göbeklitepe ören yerini ziyarete açtık. 2019'u turizmde Göbeklitepe yılı ilan ettik. Emeği geçenlere Doğuş Grubu başta olmak üzere teşekkür ediyorum.

FAİZ AÇIKLAMASI

Küresel çaplı saldırıların sebep olduğu etkiyle göstergeler bir parça bozulsa da hedeflerimizden asla vazgeçmedik. Spekülatif saldırılar karşısında kararlı bir duruş sergileyerek ülkemizi 2019'da yeniden yükselişe geçirdik. Faizin kademeli olarak aşağıya inmesi için adımları attık. 'İnmesi gerekir' dedik ve indi, iniyor. Bugün de yine bir açıklama yapılacak. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 105 milyar doların üzerine çıktı. 2003'ten önceki 16 yılda enflasyon ortalaması yüzde 68,7 seviyesindeydi, 2003'ten bu yana yüzde 11,3 oldu.

"BÜYÜMEDE BEKLENTİNİN ÜZERİNİ HEDEFLİYORUZ"

Bu yıl yüzde 5 büyüme oranına ulaşarak yüzde 3,4 oranındaki küresel büyüme beklentisinin üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Ekonomik göstergelerin hemen hemen tamamı olumlu gelişmelerin yaşanacağına işaret ediyor. Gelişmekte olan ülkelerden pozitif ayrılan Türkiye'nin kredi risk puanı iyileşmeye başladı. Türkiye, Dünya bankası tarafından hazırlanan iş yapma kolaylığı endeksinde 10 basamak yükseldi. Dış ticaret açığımız yüzde 44,9 azaldı.

YERLİ OTOMOBİL

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobilini milletimizin takdirine sunduk. 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşmesine bir adım daha yaklaştık. Hem dizayn hem teknik özellikleri beğeniyle karşılandı. Bu süreci yakından takip etmeyi ve desteklemeyi sürdüreceğiz. Gemlik ilçemizde ilk etapta 1 milyon metrekarelik alana kurulacak fabrikayla üretim orada yapılacak. Yan sanayiinin güçlü olduğu Bursa ilinde fabrikayı kuralım istedik.

Milli Uzay Programı'nı bu yılın ilk yarısında ilan edeceğiz. Geçici bilim üssümüzü Antartika'ya kurduk, bilim seferlerini bu yılın ilk yarısında gerçekleştireceğiz.

62''DEN 700 PROJEYE

Savunmada ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtarmak için yerlilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıkardık. 2002'de 62 proje yürütülürken bugün sayı 700'e ulaştı. 800 zırhlı aracımızı güvenlik güçlerimize teslim ettik. MİLGEM projesinin 4'üncü gemisi Kınalıada'da Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. Şimdi milli gemisavar füzemiz Atmaca'yı da korvetimize yerleştirdik. İnsansız kara, deniz araçları lazer silah sistemleri, otonom sistemler, roket projeleri süratle ilerliyor. İnsansız hava aracı istiyorduk, kongre müsaade etmiyor. İsrail'den istiyorduk, vazgeçtik. Şimdi hepsi bizde var. Bayraktar SİHA'mızın ihracatına başladık. Korkut Hava Savunma Sistemi'nin teslimatına başlandı.

"AB İLİŞKİLERİNDE YENİ İVME UMUT EDİYORUZ"

Yılın ilk 6 ayında Basra ve Musul Başkonsolosluklarımızı faaliyete geçirmeyi, Necef ve Kerkük'te yeni başkonsolosluklar açmayı planlıyoruz. Büyükelçilik sayımızı 142'ye çıkardık. Asya-Pasifik bölgesiyle ilişkileri daha da güçlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde yeni bir ivme yakalamayı umut ediyoruz. İsrail'in hukuk tanımaz tavırları karşısında Filistin ve Kudüs'ün onurunu korumak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Suriye meselesi en hayati dış politika olarak gündemimizdeki yerini koruyor. Soçi mutabakatıyla büyük bir insani trajedinin önüne geçtik. Suriye sınırımızda 145 kilometre genişliğinde bir alanı terörden arındırdık. DEAŞ balonunu söndürdük.

"DOĞU AKDENİZ'DEKİ OYUNLARI BOZDUK"

KKTC ve Libya ile yaptığımız anlaşmalarla oyunu bozduk. Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakatını imzaladık. Her iki ülkenin onayı olmadan bölgede arama sondaj yapılması veya boru hattı geçirilmesi artık mümkün değil. 2020'de bu alanları ruhsatlandırıp arama faaliyetlerine başlıyoruz. Tüm imkanlarımızı güneyimizdeki coğrafyanın istikrarı için seferber etmeyi sürdüreceğiz."