Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla sosyal medya paylaşımından paylaşımda bulundu.

Anadolu Ajansı 23.04.2020 - 19:41

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 100. yılında bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki: Hakimiyet bilakayduşart milletindir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın iletisindeki videoda ise TBMM'nin açılışı ve 15 Temmuz darbe girişimine direnen halkın görüntüleri yer aldı.

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