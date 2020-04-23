Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 100. yılında bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki: Hakimiyet bilakayduşart milletindir." ifadelerini kullandı.



Erdoğan'ın iletisindeki videoda ise TBMM'nin açılışı ve 15 Temmuz darbe girişimine direnen halkın görüntüleri yer aldı.



Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin açılışının 100. yılında bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki;



Hâkimiyet Bilakayduşart Milletindir. pic.twitter.com/qcXLY0Sgvp — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 23, 2020