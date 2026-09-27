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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Eylül Azerbaycan Anım Günü mesajı

27.09.2026 15:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Eylül Azerbaycan Anım Günü mesajı
Anadolu Ajansı

Erdoğan, "Karabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır." dedi.

DHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Eylül Azerbaycan Anım Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Eylül Azerbaycan Anım Günü dolayısıyla sanal medya hesabından yazılı mesaj paylaştı.

 

Erdoğan mesajında, "Dost ve kardeş Azerbaycan’ın Anım Günü vesilesiyle Karabağ’ı işgalden kurtarmak, özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyorum. Qarabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır." ifadelerini kullandı.