Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın tanıtımı programında konuştu.

''MİLLETİMİZ DARBEYE VE DARBECİLERE ALKIŞ TUTANLARI ASLA UNUTMAMIŞTIR''

Konuşmasında bugün 28 Şubat'ın 25'inci yıl dönümü olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Milletimiz o meşum günlerde dik duranlarla, darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmamıştır, unutmayacaktır'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Milletimiz o meşum günlerde (28 Şubat) dik duranlarla, darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmamıştır, unutmayacaktır. Bu millet, darbecileri ve darbecilere destek verenleri önce sandıkta, ardından da maşeri vicdanda mahkum etmiştir.

''DEFALARCA TEHDİT EDİLDİ''

Şule Yüksel Abla, evliliğimize vesile olmasının yanı sıra ülkemizin en karanlık dönemlerinde verdiği mücadele ile bizlere rehberlik etti. Şule Yüksel Hanım eserleriyle yazılarıyla kendini öz yurdunda garip öz vatanında parya hisseden milyonlarca gence cesaret ve umut aşıladı. 81 yıllık ömrü boyunca defalarca tehdit edildi, hayatına kastedildi.



''DİĞER TARAFTA BAŞKALARI BAŞKA TÜR TOPLANTILAR YAPIYORLAR''



Biz bugün burada fikrin, inancın, düşüncenin mücadelesinin ardından gidenlerle bu toplantıyı yaparken diğer tarafta başkaları başka tür toplantılar yapıyorlar. Az önce 'Şule' belgeselinde de izlediğimiz gibi bu ülkede demek ki bu bağımsızlık mücadelesini verenler olduğu gibi bunun aksinin mücadelesini verenler de var, kıyamete kadar da olacak.''

