Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

30 Ağustos'un yalnızca bir askeri zafer olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Yeniden dirilişin tescilidir." dedi.

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"“Tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın gurur ve coşkusunu milletçe bir kez daha yaşıyoruz. Bu aziz gün, Türk milletinin hürriyet ve istiklâl uğruna ortaya koyduğu sarsılmaz inancın ve kahramanlığın en güçlü nişanelerindendir. Kahraman ordumuzun vatan sevgisiyle kazanılan Büyük Zafer, bağımsızlığımıza giden yolu açmış, Cumhuriyetimizin temelleri bu eşsiz zaferin ardından atılmıştır.”

"BAĞIMSIZLIĞINDAN ÖDÜN VERMEZ"



Zaferin, yalnızca bir askerî başarı değil, aynı zamanda milletin yeniden dirilişinin ve ebedî istiklâlinin sembolü olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Bu zafer, esaret altındaki tüm milletlere umut olmuş, bağımsızlık idealinin simgesi haline gelmiştir. Türk milleti bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiştir ki; asla boyunduruk altına alınamaz, bağımsızlığından ödün vermez” ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vurgusu yaptığı mesajında, “Bugün bizlere düşen görev; 30 Ağustos’ta yakılan bağımsızlık meşalesini birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir geleceğe taşımaktır. Bu vatanı daha müreffeh bir ülke haline getirmek en büyük vazifemizdir” dedi.



Erdoğan, mesajının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle, gazileri ise şükranla andı; milletin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.