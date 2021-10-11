Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında 3600 ek gösterge düzenlemesi bekleyen memurlara seslendi, sorunun önümüzdeki yıl sonuna kadar çözüleceğini söyledi. Cumhurbaşkanı'nın gündeminde salgınla mücadele de vardı.

AŞI ÇAĞRISI

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Eğitim faaliyetlerimiz hamdolsun ciddi bir sorunla karşılaşmadan devam ediyor. Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığımız herhangi bir aksaklık yaşanmaması için her konudaki gayretlerini sürdürüyor. Yüz yüze eğitimde 5. haftayı geride bıraktık. Sürecin başarısı için gayret göstermemiz gerekiyor. Aşılama ile toplumsal bağışıklığı ne kadar sağlarsak kışın o kadar rahat ederiz. Aksi halde havaların soğumasıyla beraber sıkıntılarımızın artmasına engel olamayız. Mesleki eğitimi güçlendirmek gayesiyle hayata geçirdiğimiz projeyle belirlenen okullara bir yılda 1 milyar lira yatırım yaptık.

''EĞİTİMDE ÖZ-ÜVEY AYRIMI YAPAN POLİTİKALARIN İZLERİ SİLİNDİ''

Eğitimde bir dönem evlatlarımız arasında öz-üvey ayrımı yapan politikaların izleri tamamen silinmiştir. Hangi lisede okursa okusun, devletimizin nazarında evlatlarımızın tamamı eşittir, aynı hak ve imkanlara sahiptir.

''3600 EK GÖSTERGE SORUNUNU ÖNÜMÜZDEKİ YIL SONUNA KADAR ÇÖZECEĞİZ''



Öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. Ana muhalefetin başındaki zat 'Bu sözü ben verdim' falan diyor... Sen neyin sözünü verdin? Bu iş bizim işimiz. Biz kuru kuruya söz vermeyiz yaparız. En önemli özelliğimiz bu.

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNDE İKİ YENİ DÜZENLEME



Mesleki eğitimde bazı müjdelerimiz olacak. Mesleki eğitim merkezlerinde kapasitenin artırılması ve genç işsizlik oranının düşürülmesi için iki yeni düzenleme yapıyoruz. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin 4 yıl boyunca aldıkları ücretlerin işveren üzerindeki yükünü kaldırıp, bu yükü devlet olarak biz üstleniyoruz. Bu yükü devlet olarak biz üstleniyoruz. İşverenlerimize destek sunuyoruz. Lise ve üniversite mezunu gençlerimize istedikleri bir alandaki mesleki eğitim merkezi programını tamamlama, iş gücü piyasasına geçme imkanı getiriyoruz. Mesleki eğitim merkezlerimizin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrenciler, asgari ücretin üçte biri kadar değil yarısı kadar ücret alacak. Gerekli düzenlemeleri kısa sürede yapacağız.''