Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "455 bin konut" paylaşımı. "Anka kuşu misali yeniden ayağa kaldırdık”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Hatay'da düzenlenecek "455 Bin Konut Tamam" törenine ilişkin “Deprem bölgemizi küllerinden doğan Anka kuşu misali yeniden ayağa kaldırdık” ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:



"6 Şubat’ta millet olarak çok zor bir imtihanla sınandık. Azimle, sabırla, kararlılıkla çalışarak deprem bölgemizi küllerinden doğan Anka kuşu misali yeniden ayağa kaldırdık.

Yarın inşallah 455 bininci konutumuzu Hatay’da teslim ediyoruz.

Biz bir şeyi yapacağız dersek, Allah’ın izniyle yaparız."