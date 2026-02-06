Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Depremde yaşamını yitirenlerin unutulmayacağını söyleyen Erdoğan, "Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik." dedi.

Depremden etkilenen şehirlerdeki inşa faaliyetlerine dikkat çeken Erdoğan, "Bugün Allah’ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Sözümüzü tuttuk." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında deprem felaketinin yaşandığı günlerde yaşananlardan ve inşa faaliyetlerinden görüntülerin yer aldığı bir de videoya yer verdi.