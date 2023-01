Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masa eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da ''Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması''nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhtar bile olamaz" manşetlerinin atıldığı karanlık günlerden milletin iradesiyle Cumhurbaşkanlığı makamına geldiğini hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Aslında bu başlığı atanlar, benim muhtar kardeşlerime hakaret ediyorlardı. 'Muhtar bile olamaz.' Yani muhtarlık öyle yüce bir makam değil ve olamazsın. Ama Rabb'im öyle bir makam nasip etti ki milletimin lütfuyla işte Cumhurbaşkanlığı makamına geldik. Allah'ın yardımı ve insanımızın desteğiyle belediye başkanı, başbakan ve cumhurbaşkanı olarak ülkemize hizmet etme şerefine nail olduk. Ülkemize tarihinin en büyük yatırımlarını, en kapsamlı demokrasi reformlarını kazandırma imkanı bulduk."

"HERKESİN AYRI TELDEN ÇALDIĞI BİR CÜMBÜŞ MASASI"



Hangi ambalaja sarılırsa sarılsın, Türkiye'de siyasi istikrarı zedeleyen bir adımın milletin ve memleketin hayrına olamayacağını söyleyen Erdoğan, "Siyasi istikrarın alternatifi çok seslilik değil kargaşadır, kavgadır. Herkesin ayrı telden çaldığı bir cümbüş masasıdır. Ülkemizde güven ve istikrarın teminatı olan kazanımların kaybedilmesi demek, Türkiye'nin tekrar eski kötü günlerine geri dönmesi tekrar batağa saplanması demektir. Giderek daha belirgin şekilde kavganın, entrikanın eksik olmadığı bir kriz masasına dönüşen 6'lı masanın ülkemize vadettiği sistem işte böyle bir yönetim modelidir" ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tamamen siyaset mühendisliği ürünü olan bu derme çatma yapı, her hafta patlak veren kavgalarıyla tasavvur ve taahhüt ettiği yönetim modelini uygulamalı olarak milletimize göstermektedir" dedi.

''6'LI MASA 'İŞTE ADAYIMIZ' DİYECEĞİ BİRİNİ HALA BULAMADI''



Türkiye'yi nelerin beklediğini, ülkenin nasıl bir girdaba sürükleneceğinin, bu tabloya bakarak anlamanın mümkün olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:



"Halbuki bunların bir araya gelme amacı, seçimlerde bizimle yarışacak bir aday belirlemekti. Aylardır yaptığımız samimi çağrılara rağmen bizimle aşık atacak, er meydanında bizimle yarışacak birisini bir türlü karşımıza çıkaramadılar. Bir ara, 'Adayımız hazır, ancak yıpranmasını istemiyoruz.' dediler. Sonra 'Erken seçim olursa adayımızı hemen açıklarız.' dediler. Ardından 'Seçim tarihi belli olsun ondan sonra bakarız.' dediler. Her şeyi söylediler bir tek adaylarının ismini söyleyemediler. Sözlükte ne kadar bahane varsa hepsini tükettiler, ancak göğüslerini gere gere 'İşte adayımız' diyecekleri birini halen bulamadılar.



Onca toplantının sonunda şimdi de çıkmışlar uzaktan kumandayla yönetilecek bir cumhurbaşkanından bahsediyorlar. Sandıkta en az 25-30 milyon oy alarak seçilecek bir cumhurbaşkanını, çoğu tabela partisinden hallice bir grup genel başkanın emir eri yapmayı millete 'eşitlikçe demokrasi' diye yutturmaya çalışıyorlar. Biz ülkeyi ve milleti vesayetin boyunduruğundan kurtarmakla övünüyoruz. Bunlar, ülkeyi ve milleti yeni bir vesayetin boyunduruğuna sokmak vaadiyle ortaya çıkıyorlar. Halkın huzuruna vaat olarak kriz senaryolarıyla çıkmak, dünyada ancak bizim kafası karışıklar kulübü kıvamındaki muhalefetimizin göze alabileceği bir kifayetsizliktir."



"4-5 AY SONRA YAPILACAK SEÇİMLERDE, BU MENFAAT ORTAKLIĞI TAMAMEN TASFİYE OLACAKTIR"



Millete, "Sen oy ver ama ülkeyi ve cumhurbaşkanını biz yönetelim" demenin insanların aklıyla irfanıyla izanıyla resmen alay etmek olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:



"Böyle bir teklifin muhtarlarımıza, 'Seçimi sen kazan fakat mahalleyi veya köyü başkaları yönetsin.' demekten hiçbir farkı yoktur. Böyle bir teklifin oda başkanlarımıza, 'Sen çalış, uğraş didin ama seçimi kazandıktan sonra odaya karışma.' demekten hiçbir farkı yoktur. Böyle teklifi yapabilmek için insanın ya milleti hiç kale almaması ya ülkesine bir kastının olması ya da aklını hırsının emrine vermesi gerekir. Zira milletle ve memleketle zerre kadar bağı ve irtibatı olan insanımıza bu absürt teklifi yapmaya utanır, hicap eder. Nefesleri daha ne kadar yeter, o günleri görebilirler mi bilmiyoruz ama Allah'ın izniyle 4-5 ay sonra yapılacak seçimlerde bu menfaat ortaklığı, bu kapkaç siyaseti tamamen tasfiye olacaktır.



Ama biz bunlardan da şimdiden itibarını beş paralık ettikleri adaylarından da ülkemize ve milletimize hiçbir hayır gelmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Bunun için de tüm gücümüzle Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu inşa etmenin mücadelesini veriyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını, yeni bir dönemin, yepyeni bir atılımın sıçrama noktası haline getirmek için harıl harıl yeni programlar, yeni projeler, yeni reformlar üzerinde çalışıyoruz. Rekor kıran istihdamımızla üretimimizle ve ihracatımızla çalışanlarımıza yaptığımız yüksek oranlı gelir artışlarıyla her kesime yönelik teşvik ve destek paketlerimizle her gün bir yenisini açıkladığımız müjdelerimizle milletimizin huzuruna çıkıyoruz."