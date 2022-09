Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya eleştiri: Ülke yönetmeyi ortaklarını idare etmekle karıştırıyorlar

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ezelden beri Sakarya bizi bilir. Biz de Sakarya'yı biliriz. Sakarya'yı bilmeyenler Ankara'nın batısında gerçekleşen Sakarya Meydan Savaşı'nın burada yapıldığını sanır. Öyle mi? Bay Kemal, Sakarya'nın nerede olduğunu bilmiyor. Yolları karıştırmış" dedi.



Erdoğan, Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen "Sakarya Acil Durum Hastanesi, Büyükşehir Yatırımları ve Eğitim Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, herkesi muhabbetle selamladığını belirterek, yaklaşık 14 aylık bir hasretin ardından tekrar bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



"Sakarya'ya bugün bir başka, Sakarya bugün coşkun." diyen Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in Sakarya Türküsü şiirinden "Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun. Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun" dizelerini okudu.



Erdoğan, "Bu yolda dün bir ve beraberdik. Bugün yine bir ve beraberiz. Yarın yine bir ve beraber Allah'ın izniyle fetihlere koşacağız. Buna hazır mıyız? Bu yolda koşmaya hazır mıyız? Allah sizlerden razı olsun" diye konuştu.



Kısakürek'in Sakarya Türküsü şiirinden "Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün. Ayağa kalk Sakarya." dizelerini de okuyan Erdoğan, "Ben bugün Sakarya'yı ayağa kalkmış olarak görüyorum. Dün de öyleydi, bugün de öyle. Allah'ın izniyle yarın da öyle olacak" ifadelerini kullandı.



"BENİM ÜLKEM BUNLARIN ELİNE KALIRSA HALİMİZ NİCE OLUR?"

Uzun yolculuklardan geldiğini aktaran Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Özbekistan'dan geldim. Özbekistan'dan New York'a geçtik. New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitabımızı dünyaya yaptık. Türkevi'nde, bizim inşa ettiğimiz Türkevi'nde dünya liderleriyle elhamdülillah arka arkaya 3 gün birebir görüşmeler yaptık. Kim adına yaptık? Milletimizin adına yaptık. Hamdolsun hepsinden de gerek yaptığımız konuşmayla ilgili gerekse milletimizle ilgili hep teşekkürler aldık. Bu teşekkürleri alırken yanımda da arkamda da sadece siz vardınız. Çünkü bu milletin bir evladı olmak, bu milletin bir ferdi olmaktan daha büyük bir bahtiyarlık olabilir mi? İşte onunla yürüdük. Bu coşkuyla yürüdük ve Rabb'im de önümüzü açtı. Yaptığımız bütün görüşmelerden hamdolsun ülkeme selamlar var. Ülkeme bu noktada gerçekten sevgiler var. Niye? Afrika'da Türkiye var. Asya'da Türkiye var. Myanmar'da Türkiye var. Arakan'da Türkiye var. Nereye gidersen git, Türkiye var."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ezelden beri Sakarya bizi bilir. Biz de Sakarya'yı biliriz." diyerek, sözlerine şöyle devam etti:



"Sakarya'yı bilmeyenler Ankara'nın batısında gerçekleşen Sakarya Meydan Savaşı'nın burada yapıldığını sanır. Öyle mi? Bay Kemal, Sakarya'nın nerede olduğunu bilmiyor. Yolları karıştırmış. Belediye başkan adayı olmuştu İstanbul'da. Kağıthane'ye ne diyordu? Kağıttepe diyordu. Düşünebiliyor musunuz? Benim ülkem bunların eline kalırsa halimiz nice olur. Onun için çok çalışacağız. Durmak yok, yola devam. Evvelallah ben size inanıyorum. Gümbür gümbür geleceğinize inanıyorum. Sakarya'yı bilmeyenler şu meydanın altında zaten var olan otoparkı seçim vaadi olarak söyler. Öyle mi? Ama hamdolsun bizim 40 yıldır tüm ilçeleriyle Sakarya'nın neredeyse her karışında izimiz var."



203 PROJE'NİN TOPLU AÇILIŞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli bakanlıklar, kurumlar, belediyeler tarafından Sakarya'ya kazandırılan toplam yatırım bedeli yaklaşık 4 milyar lirayı bulan 203 projenin toplu açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sakarya Acil Durum Hastanesi, Büyükşehir Yatırımları ve Eğitim Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, Milli Mücadele Zaferi'nin 100. yılının sevincini bu sene yaşarken, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı olan 2023'e bir adım daha yaklaştıklarını söyledi.



Geçen yıl Türk'ün Viyana önlerinden başlayan geri çekilişinin son noktası ve yeniden ilerlemeye başlamasının ilk işareti olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılını geride bıraktıklarını hatırlatan Erdoğan, bu yıl Ağustos'un 26'sından Eylül'ün 9'una kadar da Yunan'ı ülkeden söküp atarak, Milli Mücadele'yi zaferle neticelendirdikleri bir dizi zaferin 100. yılını coşkuyla kutladıklarını dile getirdi. Erdoğan, bu vesileyle Anadolu topraklarını kanlarıyla sulayarak kendilerine vatan olarak bırakan tüm şehitleri ve gazileri rahmetle yad ettiğini aktardı.



Erdoğan, "Bunlar şehit nedir bilmez. Bunlar şüheda nedir bilmez. 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı cananı bütün varımı alsın da Hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.' Bay Kemal, bunları bilmez ama alışacak" dedi.



Adapazarı bölgesinin Milli Mücadele'de işgal kuvvetlerinden yüz bulan Ermeni ve Rum çetelerine karşı destansı bir mücadele verdiğine işaret eden Erdoğan, böylece Adapazarı'nın kendi gücü ve imkanlarıyla Sakarya Meydan Savaşı'ndan aylarca önce düşmanı bu topraklardan söküp attığını kaydetti. Erdoğan, Halit Molla, İpsiz Recep ve Necati Bey başta olmak üzere Adapazarı savunmasının tüm kahramanlarına Allah'tan rahmet diledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gazi şehri her alanda kalkındırmak, geliştirmek, büyütmek için 20 yıldır gece gündüz çalıştıklarını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Sakarya'ya kazandırdığımız eser ve hizmetleri en iyi sizler biliyorsunuz. Bugün de sizlerle hasret gidermek için şehrimizi ziyaret ederken elimiz boş gelmedik. Çeşitli bakanlıklarımız, kurumlarımız, belediyelerimiz tarafından şehrimize kazandırılan toplam yatırım bedeli yaklaşık 4 milyar lirayı bulan 203 projenin toplu açılışını sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Bay Kemal, sen bu tür açılışlardan anlar mısın? Söyleyeyim size anlar. Ne anlar? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yla beraber musluk açıp kapamaktan anlar. Başka bir şey yok"



AÇILIŞI YAPILAN PROJELER



Eğitimde ana sınıfından ilkokula, ortaokula, liseye, atölyelere, köy yaşam merkezlerine kadar 42 ayrı projenin resmi açılışını bugün buradan yaptıklarını aktaran Erdoğan, açılışını yapacakları projelere ilişkin şu bilgileri verdi:



"Sakarya Üniversitemizin ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitemizin inşası tamamlanan birimlerinin açılışını da buradan gerçekleştiriyoruz. Çeşitli ilçelerimizdeki spor yatırımlarını resmen hizmete sunuyoruz. Sağlıkta aralarında 100 yataklı acil durum hastanesinin de bulunduğu 250 milyon liralık sağlık yatırımlarını hizmete açıyoruz. Ulaştırmada, görünce hayran olacaksınız, 60 kilometrelik Kaynarca-Karasu yolunun inşası biten 49 kilometrelik kısmını bugün açıyoruz. Kalan kısmı da en kısa sürede tamamlıyoruz. Ben şimdi şöyle karşıma bakıyorum. Muhteşem bir katılım var. Buraya gelene kadar zaten yollar sağ, sol, tıklım tıklım doluydu. Şimdi bu yolun tamamının hizmete girmesiyle bu güzergahtaki yolculuk 70 dakikadan 40 dakikaya inecek. Böylece yılda vakitten 95 milyon lira, akaryakıttan 29 milyon lira tasarruf edilirken, karbon emisyonu da 6 bin ton azalacak. Bu önemli ulaşım projesinin Sakarya'mıza hayırlı olmasını diliyorum."



"7 SAĞLIK TESİSİMİZİN İNŞASI SÜRÜYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'ya kazandırdıkları eser ve hizmetlerin bunlardan ibaret olmadığının altını çizerek, şöyle devam etti:



"Sakarya'ya son 20 yılda toplam 42 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 486 adet yeni derslik kazandırdık. Şehrimize ikinci devlet üniversitesi olarak Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini kurduk. Gençlik ve sporda 14 bin kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Stadyumumuzla birlikte toplam 71 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda, Sakaryalı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam yaklaşık 3 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta toplamda 1625 yataklı, 22 hastanenin aralarında olduğu 57 adet sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Halen 1000 yataklı Sakarya Şehir Hastanemizle birlikte 7 sağlık tesisimizin inşası sürüyor. Çevre ve şehircilikte TOKİ vasıtasıyla bugüne kadar 7 bin 362 konutu tamamladık, 1139 konutun inşası devam ediyor. Depreme hazırlık çalışmaları kapsamında Sakarya'da 900 bin metrekare büyüklüğe sahip 7 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışması yürütüyoruz."



"2023'TE KİMİN YERİNDE YELLER ESECEĞİNİ GÖRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"İnşallah 2023'te kimin yerinde yeller estiğini görüreceğiz. Malum bir 6'lı masaları var. Bu 6'lı masadan bir şey çıkar mı? Her toplantıda bir sonraki toplantıyı kimin evinde yapacaklarını konuşuyorlar.



Yahu bu Bay Kemal Sosyal Sigortalar Kurumu'nu batıran adam değil mi? Birçok insan bu dönemde hastanede ölüm döşeğinde kaldı. Birileri ülkeyi yönetmeyi partisindeki hizipleri yönetmekle karıştırıyor. Birileri ülkeyi yonetmeyi kurdukları masya oturttukları gizli ortaklarını idare etmekle karıştırıyor. Birileri ülke yönetmeyi vesayet tetikçileriyle darbe destekçileriyle kendilerine emanet eden kurumları batırmakla karısıtıyor.



Biz halkımızı seviyoruz. Biz bu yolda halkımızla beraber yürüdük.



200 esirin takasını kim yaptı? Türkiye. Alıp esirleri gönderilmesi gereken yerlere biz gönderdik.



Sakarya bu kutlu mücadelede yanımızda mısın? Hazır mıyız? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek vatan. Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Sakarya bizimle birlikte olunca üstesinden gelemeyeceğimiz iş yoktur."

BAKANLAR ÖZER VE KASAPOĞLU, SAKARYA'DA TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sizin çocuklarınızın eğitime erişimiyle ilgili, kültürel iktidara ortak olmayla ilgili tüm engeller kaldırıldı. Elbette bu kolay olmadı. Bunun bir lideri vardı; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a eğitime her zaman en büyük payı verdiği için en içten şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen "Sakarya Acil Durum Hastanesi, Büyükşehir Yatırımları ve Eğitim Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni"nde konuşan Özer, son 20 yılda eğitimde Erdoğan'ın liderliğinde devrimsel dönüşümlere tanıklık ettiklerini söyledi.



2000'li yıllarda okul öncesi okullaşma oranının yüzde 11 olduğunu, bugün bu oranın yüzde 93'e çıktığını belirten Özer, ortaöğretimdeki okullaşma oranının yüzde 44'lerden yüzde 90'ların üzerine çıktığını kaydetti.

Özer, Türkiye'deki okullaşma oranların artırmak için devasa okullar yapıldığını belirterek, "2000'li yıllarda derslik sayısı 300 binken bugün 857 binlere ulaştı. 2000'li yıllarda öğretmen sayısı 500 binken bugün 1,2 milyon öğretmenin olduğu eğitim sistemine sahibiz. Sadece bunlar olmadı. Aynı zamanda eğitimin önündeki anti demokratik uygulamaların tamamı kaldırıldı" diye konuştu.



Dün İstanbul'da yüksek öğretim öğrencisinin staj için gittiği özel kolejde başörtülü olduğu için staj başvurusunun kabul edilmediğini aktaran Özer, şunları kaydetti:



"20 yıldan beri bu ülkede başörtüsü yasağı kaldırılmışken biz bunlara müsaade edecek miyiz tekrar? Bakın bu dönem içerisinde sadece başörtüsü yasakları kaldırılmadı. Aynı zamanda imam hatip okullarının, meslek liselerinin yüksek öğretime erişimiyle ilgili tüm engeller kaldırıldı. Yine bu ülkenin vatandaşının çocuklarının Kur'an-ı Kerim'den peygamberimizin hayatına kadar tüm seçmeli dersleri seçmeli olarak alabilme imkanı getirildi. Sizin çocuklarınızın eğitime erişimiyle ilgili, kültürel iktidara ortak olmayla ilgili tüm engeller kaldırıldı. Elbette bu kolay olmadı. Bunun bir lideri vardı; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a eğitime her zaman en büyük payı verdiği için en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vesileyle bugün açılışı yapılacak tüm eğitim yatırımlarımızın Sakarya'ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."



"SAKARYA'DA 21 YIL ÖNCE 23 SPOR TESİSİ VARKEN BUGÜN 94 SPOR TESİSİ VAR"



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Sakarya'nın her zamanki gibi coşku ve heyecan dolu olduğunu söyledi.



Sakarya'nın heyecan ve cesaret dolu yiğit gençleriyle gurur duyduklarını belirten Kasapoğlu, "Sakarya, AK Parti'nin hizmet ve genç odaklı siyasetiyle yeni açılışların mutluluğunu yaşıyor, hayırlı ve uğurlu olsun. Sakarya'da 21 yıl önce 23 spor tesisi varken bugün 94 spor tesisi var. İşte hizmet siyaseti bu. 21 yıl önce Sakarya'da 3 yurt varken bugün 9 yurt var. 2 bin kapasiteden 16 bin kapasite tam 8 kat artış var" diye konuştu.



Kasapoğlu, birilerinin gençleri "harflerle sınıflara ayırdığını" söyleyerek, "Karanlık senaryolarıyla manipüle etmeye çalışıyorlar. Bizler Cumhurbaşkanımızın ekibi olarak gençlerle birlikte daha güçlü yarınlara, yan yana yürüyoruz. Onlara inat bugün Sakarya'da gençlik ve spor yatırımının 20 tanesini daha Sakaryalı gençlerin emrine sunuyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



Gençlere cesaret vermeye, ümit aşılamaya ve onlar için her bir imkanı seferber etmeye devam edeceklerini aktaran Kasapoğlu, "2023'te Sakarya, her zamanki gibi demokrasinin, adaletin, yarınları olan güçlü yürüyüşün mesajını Cumhur İttifakı'nı sandıklarda patlatarak devam edecek" dedi.



"RECEP TAYYİP ERDOĞAN SAYESİNDE KARABAĞ İŞGALDEN KURTULDU"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakaryalıların yaklaşık 20 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında durduğu için Türkiye'de nice yenilikler ve güzellikler yaşandığını belirtti.



Vatandaşların ve Erdoğan'ın sayesinde nice prangaların kırıldığını aktaran Yavuz, "Zincirleri bir bir kopardık. Sizin sayenizde, Recep Tayyip Erdoğan sayesinde Karabağ işgalden kurtuldu, Libya yaban ellere gitmedi. Terörün kökünü kazıyoruz. FETÖ darmadağın edildi, dahası da olacak. Emin olun Türkiye çok güçlü. Sakarya çok güzelleşti ve emin olun böyle durduğumuz sürece çok daha fazlası da olacak çünkü önümüz aydınlık" şeklinde konuştu.



Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kente yaptığı ziyaretten dolayı mutlu olduklarını söyledi.



Sakarya'nın hizmet, üretim, hoşgörü ve kardeşlik şehri olduğunu belirten Yüce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği "derdimiz millet, gayemiz hizmettir" prensibiyle sıkı sarılıp çalışmaları her geçen gün arttırdıklarını kaydetti.



Programa, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Erkan Kandemir ve Ömer İleri, AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Kenan Sofuoğlu, Çiğdem Erdoğan Atabek, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da katıldı.



Türk ve AK Parti bayraklarıyla süslenen tören alanında ayrıca, "Bu Meydan Sakarya Meydan Muharebesinin Yapıldığı Meydan Değil, Bu Meydan 6'lı Masanın Bugün Tarih Olduğu Meydandır", "Sen yürüyeceksin Sakarya yürüyecek arkandan", "Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir" ve "Masa vardır dünyaya Türkiye'nin gücünü anlatırsın, masa vardır etrafında toplanıp Türkiye düşmanlarından talimat beklersin" yazılı pankartların da asılı olduğu görüldü.