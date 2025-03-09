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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Ülkemizin ve tüm dünya kadınlarının 'nü tebrik ediyorum. Kadınları her alanda destekleyip teşvik etmeyi, kadınların yanında olmayı bundan sonra da çok güçlü bir şekilde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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