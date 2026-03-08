Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın kadınlar gününü kutladı.

"Bir anne, eş, kardeş, yoldaş, evlat olarak hayatımıza anlam katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum" diyen Erdoğan Gazze, Yemen, Sudan gibi savaş ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde kadınların yaşadığı drama da dikkat çekti.

Şehit anneleri ve kızlarına da seslenen Cumhurbaşkanı, "Kendilerini hürmetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Muhterem eşim ve sevgili kızlarımla birlikte bir anne, eş, kardeş, yoldaş ve evlat olarak hayatımıza anlam katan, değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum.

Gazze’den Suriye’ye, Yemen’den Sudan’a kadar gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerindeki acılı annelerin, acılı eşlerin… Evladını vatan uğruna şehit vermiş, en az şehit evladı kadar kahraman şehit analarının… Hepsi birer metanet timsali olan şehit eşlerinin ve şehit kızlarının… 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyor, kendilerini hürmetle selamlıyorum."