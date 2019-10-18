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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile ABD arasında varılan Suriye anlaşmaya değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"Yaklaşık 9 günlük süreyi yaşadık bölgede. Öncesi var. Telefon diplomasisi ile devam eden süreç oldu. Trump ile Putin ile yaptığımız görüşmeler, çeşitli Avrupa ülkeleriyle yaptığımız görüşmeler var. Yoğunlaşan görüşmelerimizi ise dün gerçekleştirdik. Sayın Trump ile yaptığım görüşmede bir heyetlerarası görüşme ile daha iyi yere taşıyabiliriz dedik. Pence'in başkanlığında ve bir gün öncesinde heyetler gönderdiler. Bu heyetler benim belirlediğim heyetlele ön görüşme yaptılar. Dün de final görüşmelerini yaptık. Önce Sayın Pence ile ben görüştüm. Heyetlerarası görüşme neticesinde de belirlediğimiz 13 maddelik ortak bildiriyi dünya kamuoyuna açıkladı. 120 saatlik süreç işliyor.



Uzunluk itibariyle 440 kilometrelik bir uzunluk var. 120 saat içerisinde buraların boşaltılacağı konusunda mutabık kaldık. Türkiye'nin riyasetinde ve birlikte dayanışma içerisinde yapma kararı aldık. Sürekli irtibat halinde olacağız. 120 saati başarıyla bitirebilirsek... Salı günü de Sayın Putin ile görüşmem olacak. Putin ile yapacağım görüşmeyi de bu sürecin bir unsuru olarak görüyorum. Milli Savunma Bakanımla da görüştüm bunların (çekilme) başladığını söylediler. Bizim anlaşmamızın bir özelliği de şu, şu anda oradaki güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek. Milli Savunma Bakanımdan aldığım haberle çatışma söz konusu değil. Dezenformasyonlara kulak asmayalım. Süleymanşah Türbesi'nin yeniden taşınması söz konusu değil."



ABD BASINI: ERDOĞAN İSTEDİĞİNİ ALDI