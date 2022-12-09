Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye F-16 tepkisi: Meseleyi çözemedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar" temasıyla İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum'a katılarak konuşma yaptı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



Bir dönem yabancı dizilerin istilasına uğrayan ülkemiz, bugün dünya çapında sinema, dizi, belgesel programlarına imza atıyor.



(Tahıl krizi) Bu krizi çözmek amacıyla pazar günü Sayın Putin'le görüşmem olacak. Aynı şekilde Sayın Zelenskiy'le görüşmek olacak. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde savunurken, Rusya'ya yönelik akıl dışı politikalarla bölgedeki ateşin körüklenmesine de karşı çıktık.



Kıbrıs meselesinin hakkaniyetli bir zeminde yeni ve somut adımlarla çözüme kavuşturulması için diyalogdan vazgeçmiyoruz. Ege'de ve Akdeniz'de Yunanistan'ı hesapsızca destekleyerek, mütecaviz ve provokatif girişimlerine cesaret verenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz.



NATO'da beraberiz ama Yunanistan'ın adalarını silahlarla, uçaklarla donatıyorsun. Biz hala bir F16 meselesini sizlerle çözemedik.



Biz her zaman haktan, hakikatten, gerçekten yana olduk. Onun için de bu teröristlerle verdiğimiz mücadelede bize kalkıp kimse hesap soramaz. Onca fedakarlığa rağmen bilhassa birliğimizi ve beraberliğimizi tehdit eden terör örgütleriyle mücadelemizde yalnız bırakıldığımızı asla unutmayacağız. Terör örgütlerine destek veren himaye eden tarafı olduğu her meselede karşısında yer alan Avrupa ile ortak gelecek hayali kurmamızın zor olduğu açıktır.