Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Divanı'nın kararına ilk yorum

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle ihtiyati tedbir talebiyle dava açmıştı.



Uluslararası Adalet Divanı, kararını bugün açıkladı. İsrail'in dosyanın reddi talebini geri çeviren mahkeme, Güney Afrika'nın ileri sürdüğü soykırım iddialarının makul olduğuna karar verdi.



Mahkeme, soykırım olarak tanımlanabilecek bütün eylemleri önlemek için İsrail'in her türlü tedbir alınması gerektiğine hükmetti. Kararda İsrail'in, ordunun soykırım yapmasını engellemekle de yükümlü olduğuna dikkat çekildi.



Soykırım davası Uluslararası Adalet Divanı'nda görülecek.