Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Divanı'nın kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in soykırım suçlamasıyla yargılanmasına yönelik kararını değerlendirdi. Karardan memnuniyet duyduğunu söyleyen Erdoğan, "Sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Divanı'nın kararına ilk yorum

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 'in soykırım suçlamasıyla yargılanmasına karar verdi.

Karara ilişkin bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı , "Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum." dedi.

Filistinli masum sivillere yönelik işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olmayı sürdüreceklerini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Soykırım Sözleşmesi'ne taraf ülkeler için bağlayıcı olan kararın, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıların artık bir son bulmasına vesile olmasını diliyoruz."

İsrail soykırımdan yargılanacak

İsrail soykırımdan yargılanacak

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Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle ihtiyati tedbir talebiyle dava açmıştı.

Uluslararası Adalet Divanı, kararını bugün açıkladı. İsrail'in dosyanın reddi talebini geri çeviren mahkeme, Güney Afrika'nın ileri sürdüğü soykırım iddialarının makul olduğuna karar verdi.

Mahkeme, soykırım olarak tanımlanabilecek bütün eylemleri önlemek için İsrail'in her türlü tedbir alınması gerektiğine hükmetti. Kararda İsrail'in, ordunun soykırım yapmasını engellemekle de yükümlü olduğuna dikkat çekildi.

Soykırım davası Uluslararası Adalet Divanı'nda görülecek.

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