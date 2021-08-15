Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Denize İniş törenine katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, "Pakistan ile ilişkilerimizi her alanda ileriye götürmek için kesintisiz çalışıyoruz" dedi.

Savunma sanayii alanında somut işbirliği projelerinden mutluluk duyduklarını kaydeden Erdoğan, Pakistan'ın 2 milyarı aşkın nüfusuyla bölgesindeki barışın tesisi için kritik bir rol üstlendiğini söyledi.

Afganistan'daki gelişmelere değinen Erdoğan, "Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a barış gelmesi için Pakistan'a önemli bir görev düşüyor" dedi.

"Giderek artan istikrarsızlığın Afganistan'dan yeni bir göç dalgasını tetiklemesi yönündeki endişeleri ancak bu şekilde ortadan kaldırabiliriz" diyen Cumhurbaşkanı şöyle devam etti:

"Giderek yoğunlaşan ve İran üzerinden gelen bir Afgan göçmen dalgası ile karşı karşıyayız. Bunu önlemek için de Pakistan'la işbirliğini artırarak sürdürmemiz gerekiyor. Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a da barışın istikrarın gelmesi için de Pakistan'a hayati görevler düşüyor. Afganistan'ın istikrara kavuşması için her türlü çabayı göstereceğiz.

