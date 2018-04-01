İlişkili Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır karakolunda

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oğulpınar Sınır Karakolu'na ziyarette bulundu. Erdoğan, "Afrin'deki başarıdan sonra Türkiye'siz karar alınamaz. Afrin destanı TSK'nın kapisitesini bilmeyenlere cevap" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da Oğulpınar Sınır Karakolu'na ziyarette bulundu.



Askerler, ünlü sanatçı ve sporcularla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de 3 bin 852 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Erdoğan, ünlü isimlere hitaben de, “Belli kesimler tarafından yapılan onca itibar suikastine, haydutluğa rağmen sanatçı ve sporcularımızın buradaki varlığı dahi bu kenetlenmenin işaretlerinden biridir. Buradaki dik duruşunuzla, bu milletin bağrından çıkan gerçek sanatçılar ve sporcular olduğunuzu gösterdiniz. İnşallah buradaki bu güzel manzara dalga dalga tüm ülkemize yayılacaktır” diye konuştu.



Türkiye'nin her alanda geliştiğine dikkat çeken Erdoğan, darbeler, iş karışıklıklar ve vesayetin geride kaldığını söyledi. Türkiye'nin artık başkalarından yardım beklemektense kendi emeğiyle geleceğini inşa ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör, FETÖ ihaneti ve krizlerin işe yaramadığını, Türkiye'nin artık kendi silahlarını, insansız hava araçlarını ürettiğini bildirdi. Erdoğan, “Bugün artık Corçla falan işimiz yok, Ahmet Mehmet hep birlikte bu işi yürütüyorlar” dedi.

3 BİN 852 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve çeşitli bakanların da aralarında bulunduğu gruba konuşmasını sürdüren Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 852'ye yükseldiğini, Amanos'larda 1 hafta içerisinde 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve harekat dışında ise 99 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.



Türkiye'nin verdiği imtihan döneminden başarıyla geçtiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



“Belli kesimler tarafından yapılan onca itibar suikastine, haydutluğa rağmen sanatçı ve sporcularımızın buradaki varlığı dahi bu kenetlenmenin işaretlerinden biridir. Yöneticiler olarak bize düşen görev bu fırsatı en güzel şekilde değerlendirerek ülkemizi hedeflerine ulaştırmaktır. Askerimiz sahada ne kadar iyi mücadele ederse, sanatçımız kendi alanında ne kadar güzel işler çıkartırsa, sporcumuz müsabakalarda ne kadar büyük başarılar elde ederse bizim bu çabamızın neticeye ulaşması o kadar kolaylaşır. Çünkü ülkelerin ve milletlerin gücü işte tüm bunların toplamından oluşur. Sahadaki başarılarınızın gölgesinin düşmediği masada istediğiniz neticeyi elde etme şansınız zaten yoktur.”



Mustafa Kemal Atatürk'ün 'hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır' sözünü anımsatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin içerisinden geçtiği durumu bu sözlerin anlattığını anlattı. Erdoğan, şöyle devam etti:



“Böyle bir günde hiçbir grup, parti, kesim sadece kendi menfaatlerini düşünerek hareket edemez. Ülke ve milletin bekası için her birimizin günlük çıkarlarımızın ötesinde düşünerek hareket etmemiz, kendi işimizi en güzel şekilde yaparak mücadeleye katkıda bulunmamız gereken bir süreçte bulunuyoruz. Askersek en iyi askerliği yapacak, sanatçıysak sanatın en iyisini icra edeceğiz. Sporcuysak mücadelenin en iyisini ortaya koyacağız. Cumhurbaşkanıysam ülkemi en iyi şekilde yönetmenin gayreti içinde olacağım. Bu ülkemizdeki 81 milyon bireyin tamamı için tek tek geçerli bir anlayıştır. Başka türlü milletimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmiş olamayız. Sizler buradaki varlığınızla sorumluluğunuzun farkında olduğunuzu gösterdiniz. Buradaki dik duruşunuzla bu milletin bağrından çıkan gerçek sanatçılar ve sporcular olduğunuzu gösterdiniz. İnşallah buradaki bu güzel manzara dalga dalga tüm ülkemize yayılacaktır.”

"AFRİN'DEKİ BAŞARIDAN DOLAYI TÜRKİYE'SİZ KARAR ALINAMAZ"



Cumhurbaşkanı karakol içerisinde yaptığı konuşmada da Afrin ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin'deki başarıdan sonra Türkiye'siz karar alınamaz. Afrin destanı TSK'nın kapasitesini bilmeyenlere cevap. Afrin'den öte hedefler var, tatbikat ötesi savaş oldu. Afrin hava koşulu, taş demeden başarıldı. Harekatta ÖSO ile iyi bir bütünleşme ortaya kondu." dedi.