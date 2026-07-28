Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap açıklaması: "Fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , ATO Congresium'da 2. İletişim Şurası'na katıldı.

Programda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinde dezenformasyon ve manipülasyona ilişkin tepki gösterdi ve Ahbap Derneği 'ne yönelik soruşturmaya ilişkin değerlendirme yaptı.

"6 Şubat depremleri süresince hangi oyunların çevrildiğini devletin ve millete hangi operasyonlar çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunuz tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize net bir biçimde gösteriyor." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanların adalete hesap verdiğinin altını çizdi.

Erdoğan, "Hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız." dedi.

“BİLGİYE ERİŞİM HİÇ OLMADIĞI KADAR KOLAYLAŞTI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"İletişim camiası aktif rol üstlendi. İletişim ekosistemine yeni bir ufuk çizilecek.

Şura'nın eksikliğini çokça hissettiğimiz alanda önemli bir boşluğu dolduracağına yürekten inanıyorum.

Bugün bilgiye erişimin hiç olmadığı kadar kolaylaştığı bir dönemin içindeyiz. Yeni medya araçları bilginin ulaşım hızını arttırdı. İletişim bilimlerinde sıkça atıf yapılan şu sözü en iyi sizler biliyorsunuz. 'Araç mesajın ta kendisidir.' Uydu ve haberleşme teknolojilerinde yeni bir ilerleme kaydediliyor. Dünyanın bir ucunda olan bir hadise dakikalar içinde milyarlarca insana ulaşıyor.

Yapay zeka modellerinin devreye girmesiyle eğitimden medyaya, sağlıktan tarıma her alanda bu teknolojilerin sağladığı avantajlardan istifade ediyoruz. Sosyal medya mecraları hangi konunun üzerinde ne kadar duracağımızı ciddi oranda belirlemektedir. Bu yeni vasat bireysel plandan toplumsal ölçeğe, psikolojik ve sosyolojik tesirleriyle hem değerlerimizi hem de kültürümüzü tahrip etme riski taşımaktadır. Günümüzde olgu ve algı arasındaki makas giderek açılırken kitleler algoritma faşizmi denilen cendereye sıkıştırılmaya çalışıyor. En fazla zarar gören kavram ise hakikat oluyor.

“İFTİRALARLA TÖHMET ALTINDA BIRAKILDI”

Dezenformasyon ve manipülasyonun mevzul miktarda yer aldığı yeni iletişim ortamı bilgiyi güç olmaktan çıkarıp ona yeni bir elbise giydirerek güçsüzlüğün kaynağı oluyor.

Biz bu acı gerçekle Covid-19, orman yangınları ve 6 Şubat depremlerinde yüzleştik. Hem içerde hem de dışardan iletişim saldırısına muhatap oldu. Yalan haberlerden provokasyonlara, algı oyunlarına uzanan geniş bir alana uzanan sinsi operasyonlarla karşılaştık. Resmi kurumlarımız iftiralarla töhmet altında bırakıldı.

AHBAP DERNEĞİ SORUŞTURMASI

6 Şubat depremleri süresince hangi oyunların çevrildiğini devletin ve millete hangi operasyonlar çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunuz tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize net bir biçimde gösteriyor. Milletimizin iyi niyeti istismar edildi. Her türlü ahlaksızlık sergilenerek devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Çok farklı kesimlerin topa girdiğini gördük. Ortaya çıkan belgeler, deprem süresince millete hangi operasyonların çekildiğini gösteriyor.

Devlet olarak afetzedelere yardıma koşarken, dezenformasyonla mücadele etmek zorunda kaldık.

Çarpık ilişkiler tek tek çıkıyor. Hesabı yargımız tarafından soruluyor. Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar adalete hesap veriyor. Hukuk zemininde ne gerekiyorsa mutlaka yapacağız. Bunda son derece kararlıyız. Ucu nereye varırsa varsın bundan böyle gerilimden, kutuplaşmadan medet umanların eldeki imkanları devlete karşı silah olarak kullanmalarına izin vermeyeceğiz.

Dezenformasyonu bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz.