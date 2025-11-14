Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahıska Türkleri paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 81. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.



Erdoğan paylaşımında, "14 Kasım 1944'te yaklaşık yüz bin Ahıska Türkü'nün ata vatanından sürgün edilmesinin acısını hala yüreğimizde hissediyoruz. Bu bedbaht sürgünün 81'inci yılında hayatını kaybeden soydaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Ahıska Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.