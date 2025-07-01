Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Genel Merkezi'nde iki kabul

Her iki kabul de AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov'u kabul etti. Ardından ise Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmut Meşhedani'i ile görüştü.



Basına kapalı gerçekleşen her iki görüşmenin içeriğine ilişkin de açıklama yapılmadı.



Meşhedani ile görüşmede Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında terör örgütü üyelerinin Irak'ta silahlarını teslim etmesi öngörüldüğünden Meşhedani ile yapılan görüşme bu açıdan önemliydi.

