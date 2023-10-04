Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti Genel Merkezi’nde kongre mesaisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’ne geldi. 7 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek AK Parti Kongresi’ne ilişkin dün gece geç saatlere kadar çalışmalarını sürdüren Erdoğan’ın bugün de kurmaylarından hazırlıklara ilişkin bilgi alacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti Genel Merkezi’nde kongre mesaisi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı , AK Parti Genel Merkezi’ne geldi.

Erdoğan’ı, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Efkan Ala ile genel başkan yardımcıları karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün İspanya’ya gitmesi bekleniyordu ancak o programı kongre gerekçesiyle iptal etti.

KONGRE HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Dün gece geç saatlere kadar Genel Merkez’de kongre çalışmalarını sürdüren Erdoğan’ın bugün de 7 Ekim’de gerçekleştirilecek kongreye ilişkin çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

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