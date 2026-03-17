Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatları ile bayramlaşma programında partililere canlı bağlantıyla seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve Ortadoğu'da yaşanan savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Savaşın Türkiye'ye etkilerini sınırlandırmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Türkiye olarak savaşın yayılmaması için yoğun çaba harcandığını ifade eden Erdoğan, “Amacımız bu anlamsız, bu hukuksuz ve son derece yanlış savaşın bir an önce sona erdirilmesi. Sabırlı, sağduyulu ve serinkanlı bir politikayla, provokasyonlara karşı çok dikkatli bir yaklaşımla içinde bulunduğumuz kritik süreci yönetiyoruz. Savaşın ülkemiz ekonomisine ve vatandaşlarımıza menfi etkilerini sınırlı tutmak için gerekli adımları atıyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde muhalefet de vardı.

CHP'ye yönelik, “Füzeler uçuşurken beyefendilerin nelerle uğraştığını takip ediyorsunuz. Ne savaş gündemlerinde ne de Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili dertleri var” diyen Erdoğan, "Tek dertleri polemik üretmek, mahkemelerde kavga çıkarıp nümayiş yaparak siyasi rant elde etmek. Böyle dönemde bile milli duruş sergilemekten uzaklar. Öyle ruh hali içindeler ki değil bölgemiz, dünya yansa hatta 3. Dünya Savaşı çıksa inanın bunların umurlarında bile olmaz" dedi.