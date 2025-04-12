Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akdeniz Üniversitesi'ne ziyaret

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üniversitenin faaliyetleri, bilimsel çalışmaları ve son dönemdeki projeleri hakkında detaylı bilgi verdi.

Akdeniz Üniversitesi'nde yapım çalışmalarına başlanan yeni hastane binası inşaatındaki gelişmeleri aktaran Rektör Özkan, hastane için Cumhurbaşkanlığından ayrılan özel bütçe için teşekkürlerini iletti. Mart ayında hastanede çıkan yangın ile ilgili de bilgi veren Rektör Özkan, yangının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği destek için teşekkür etti.



Ziyarette Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı desteğiyle yapımı devam eden 900 yatak kapasiteli yeni hastane binası ve İleri Sağlık Araştırma Merkezi ile ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdi.