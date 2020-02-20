Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'daki saldırıya ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı.



Erdoğan, konuşmasının başında Almanya'da 5'i Türk vatandaşı 10 kişinin öldüğü ırkçı katliama değindi.

"Almanya'nın Hanau kentindeki saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ailelerine sabır diliyorum" diyen Erdoğan, "Başta Büyükelçiliğimiz olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor. Alman makamlarının tüm boyutlarıyla aydınlatmak için her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum."

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Kütüphaneler insanlığın ortak hafızasıdır. İnsanlığın ortak hafızasını bulabileceğimiz yegane yerler kütüphanelerdir. Nerede bir savaş medeniyet yıkımı varsa ilk hedef kütüphaneler olmuştur.

HEDEF 5 MİLYON KİTAP

Bugün açılışını yaptığımız Millet Kütüphanesi ile Külliyemizi tamama erdirmiş oluyoruz. Kütüphanemiz, 4 milyon basılı esere kavuşmuştur. Bu kitap seferberliğini daha da genişletecek, 5 milyonu da aşan bir hacme kavuşacağız.

BAĞIŞ DAVETİ

Nadide eserlerden oluşan kütüphanesi bulunan tüm ilim, fikir ve sanat erbabımızı, Millet Kütüphanesi'ne bağışta bulunmaya davet ediyorum. Kitap dilencisi olarak diyorsanız ben bunu kabul ederim.

"BENZERİ İSTANBUL'DA İNŞA EDİLİYOR"

Bu kütüphane ile tarihe uzanan köprüler kuruyor, coğrafyalar arasında kavşaklar inşa ediyoruz. İstiyoruz ki gençlerimiz, araştırmacılarımız, milyonlarca kitabın bulunduğu rafların arasında dolaşsın. Umarım gençlerimiz burada hakiki dost olan kitaplarla bağlarını güçlendirecekler.



Benzerini İstanbul'da da inşa ediyoruz. Rami Kışlası'na inşa ettiğimiz muhteşem kütüphaneyi de yakında milletimizin hizmetine sunacağız."