Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 28.'inci yıl dönümünde mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş mesajı

Bugün, 'nin Kurucu Genel Başkanı 'in 28. ölüm yıl dönümü.

Cumhurbaşkanı , sosyal medya hesabından Türkeş'in yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı.

Erdoğan, "Milliyetçi Hareket Partisi’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i ebedî âleme irtihalinin 28’inci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet, makamı ali olsun." paylaşımında bulundu.

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