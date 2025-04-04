Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 28.'inci yıl dönümünde mesaj yayımladı.
Bugün, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in 28. ölüm yıl dönümü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkeş'in yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı.
Erdoğan, "Milliyetçi Hareket Partisi’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i ebedî âleme irtihalinin 28’inci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet, makamı ali olsun." paylaşımında bulundu.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i ebedî âleme irtihalinin 28’inci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet, makamı ali olsun. pic.twitter.com/2JsxjC4V9R— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 4, 2025
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