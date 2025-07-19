Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Altan Öymen için taziye mesajı

Eski CHP Genel Başkanlarından Altan Öymen, hayatını kaybetti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Öymen için taziye mesajı yayımladı.



"Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, siyasetçi, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen’in vefatını üzüntüyle öğrendim." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Sayın Öymen’e Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum." dedi.