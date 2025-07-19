Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Altan Öymen için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 93 yaşındaki hayatını kaybeden gazeteci ve eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Altan Öymen için taziye mesajı

Eski CHP Genel Başkanlarından Altan Öymen, hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı , sosyal medya hesabından Öymen için taziye mesajı yayımladı.

"Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, siyasetçi, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen’in vefatını üzüntüyle öğrendim." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Sayın Öymen’e Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum." dedi.

Altan Öymen yaşamını yitirdi

Altan Öymen yaşamını yitirdi

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...