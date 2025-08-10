Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anafartalar Zaferi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünü kutladı.



Erdoğan, sosyal medya paylaşımında "Çanakkale Zaferimize giden yolda destansı bir mücadeleyle elde edilen Anafartalar Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.