Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti

Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak.

Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, komutanlar ve diğer devlet erkanı katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

"TARİHİ NİTELİKTE ADIMLAR ATIYORUZ"

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan, şöyle dedi:

"Aziz Atatürk, yakın çevremizde krizlerin, çatışmaların ve gerilimlerin arttığı bir dönemde YAŞ üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurundayız.

Türkiye'yi yeniden şekillenen küresel sistemde bölgesinin kutup başı ülkesi haline getirme mücadelemiz, kurulan tuzaklara, içerden ve dışardan gelen saldırılara rağmen devam ediyor.

Güvenlikten domokrasiye, ekonomiden teknolojiye, savunma sanayiden dış politikaya uzanan geniş bir alanda millietimizin istikbalini güvenceye alacak tarihi nitelikte adımlar atıyoruz.

Şuramızın Türkiye yüzyılı hedefine giden yolda yeni bir kilometre taşı olacağına inanıyorum."



YAŞ TOPLANTISI

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta yapısını şekillendirecek toplantıda; terfi, emeklilik ve görev süresi uzatmaları masaya yatırılacak.

Şura toplantısına; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları katılacak.