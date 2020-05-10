Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2011 yılında kaybettiği annesi Tenzile Erdoğan ile olan fotoğraflarını paylaşarak, “Hepimiz için şefkat yuvası ve güvenli bir liman olan annelerimiz, ‘Cennetin annelerin ayaklarının altında olduğuna’ inanan bizler için baş tacıdır.İstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.