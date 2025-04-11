Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Antalya Diplomasi Forumu Belek'te başladı. Erdoğan zirve kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu ile görüştü. Zirveye Suriye lideri Ahmed Şara da katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan 'da bu hafta sonu diplomasi trafiği yaşanıyor.

Daha önce G20, NATO zirveleri gibi önemli organizasyonlarla dünya liderlerini ağırlayan kent, Diplomasi Forumu'na dördüncü kez ev sahipliği yapıyor.

Cumhurbaşkanı , zirvede Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile de ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi. 

İKİ İLİŞKİLER, BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI

Görüşmeye ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için ’de bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı" denildi.

Açıklamada ayrıca şu bilgiler paylaşıldı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan’ın enerji, ulaştırma ve savunma sanayii başta olmak üzere, birçok alanda iş birliğini ileriye taşıyacak adımlar atmaya devam edeceğini belirtti.

"Cumhurbaşkanımız, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin memnuniyet verici olduğunu, Türkiye’nin Azerbaycan’ı Güney Kafkasya barışının mimarı olarak görmek istediğini, Türkiye’nin Ermenistan ile normalleşme sürecini de dikkatli bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği - 1 Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile bir araya geldi.

KARADAĞ, KOSOVA VE LİBYA LİDERLERİYLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjında Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi ile de.ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

Milatoviç'le görüşmeye dair İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmede ile Karadağ ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ile Karadağ arasındaki iş birliğini geliştirmek için önümüzdeki süreçte karşılıklı yeni adımlar atmanın faydalı olacağını, öncelikle ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini belirtti" ifadelerine yer verildi.

Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile basına kapalı görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği - 2 Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic'i de ağırladı.

ŞARA'DAN TÜRKİYE'YE İKİNCİ ZİYARET

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara da 'daki zirveye katılacak. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Suriye Devlet Başkanı Şara, cuma günü 'ye gelecek. Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde 'de olacak" ifadelerini kullanmıştı. 

Şara, geçen şubat ayında da Türkiye’yi ziyaret etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği - 3 Erdoğan son olarak Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir araya geldi.
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