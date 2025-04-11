Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Antalya Diplomasi Forumu Belek'te başladı. Erdoğan zirve kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu ile görüştü. Zirveye Suriye lideri Ahmed Şara da katılacak.
Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'da bu hafta sonu diplomasi trafiği yaşanıyor.
Daha önce G20, NATO zirveleri gibi önemli organizasyonlarla dünya liderlerini ağırlayan kent, Diplomasi Forumu'na dördüncü kez ev sahipliği yapıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvede Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile de ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.
İKİ İLİŞKİLER, BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI
Görüşmeye ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı" denildi.
Açıklamada ayrıca şu bilgiler paylaşıldı:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan’ın enerji, ulaştırma ve savunma sanayii başta olmak üzere, birçok alanda iş birliğini ileriye taşıyacak adımlar atmaya devam edeceğini belirtti.
"Cumhurbaşkanımız, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin memnuniyet verici olduğunu, Türkiye’nin Azerbaycan’ı Güney Kafkasya barışının mimarı olarak görmek istediğini, Türkiye’nin Ermenistan ile normalleşme sürecini de dikkatli bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti."
KARADAĞ, KOSOVA VE LİBYA LİDERLERİYLE GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjında Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi ile de.ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.
Milatoviç'le görüşmeye dair İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmede Türkiye ile Karadağ ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Karadağ arasındaki iş birliğini geliştirmek için önümüzdeki süreçte karşılıklı yeni adımlar atmanın faydalı olacağını, öncelikle ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini belirtti" ifadelerine yer verildi.
Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe ile basına kapalı görüştü.
ŞARA'DAN TÜRKİYE'YE İKİNCİ ZİYARET
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara da Antalya'daki zirveye katılacak.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Suriye Devlet Başkanı Şara, cuma günü Türkiye'ye gelecek. Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde Türkiye'de olacak" ifadelerini kullanmıştı.
Şara, geçen şubat ayında da Türkiye’yi ziyaret etmişti.
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