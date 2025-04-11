Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'da bu hafta sonu diplomasi trafiği yaşanıyor.

Daha önce G20, NATO zirveleri gibi önemli organizasyonlarla dünya liderlerini ağırlayan kent, Diplomasi Forumu'na dördüncü kez ev sahipliği yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvede Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile de ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

İKİ İLİŞKİLER, BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI

Görüşmeye ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı" denildi.

Açıklamada ayrıca şu bilgiler paylaşıldı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan’ın enerji, ulaştırma ve savunma sanayii başta olmak üzere, birçok alanda iş birliğini ileriye taşıyacak adımlar atmaya devam edeceğini belirtti.

"Cumhurbaşkanımız, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin memnuniyet verici olduğunu, Türkiye’nin Azerbaycan’ı Güney Kafkasya barışının mimarı olarak görmek istediğini, Türkiye’nin Ermenistan ile normalleşme sürecini de dikkatli bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti."