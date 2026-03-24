Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan APP plaka açıklaması: İçişleri Bakanlığımızı talimatlandırdık

Yeni trafik kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte APP plaka kullanan birçok sürücü ağır cezalarla karşı karşıya.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada APP plaka konusuna da değindi.

Erdoğan, son günlerde APP plaka konusuyla birlikte görüntü ve ses sistemleriyle ilgili uygulama sürecinin vatandaşlar için yeni mağduriyetlere yol açmadan çok dikkatli bir şekilde yürütülmesi konusunda İçişleri Bakanlığı'nın talimatlandırıldığını açıkladı.

Açıklamasında Erdpğan, "Trafik güvenliğinden enerjiye, bölgesel gelişmelerden dış politikaya pek çok konuyu enine boyuna değerlendirdik. Son günlerde araç sahiplerinin şikâyetlerine neden olan plaka, görüntü ve ses sistemleriyle ilgili uygulama sürecinin, vatandaşlarımız için yeni mağduriyetlere yol açmadan çok dikkatli bir şekilde yürütülmesi konusunda İçişleri Bakanlığımıza gerekli talimatları verdik" ifadelerini kullandı.

APP PLAKA PANİĞİ



26 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni trafik yası düzenlemesi sonrasında, araçlarda sahte plakalar için ağır para cezası uygulandı. APP plaka kullanan birçok sürücü, standart dışı plakalarını değiştirmek için kuyruğa girdi.

Sürücülere kesilen cezalarla ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, APP plaka denetimlerinin 1 Nisan'a kadar yalnızca rehberlik amacıyla yapılması talimatını vermişti. Sürücülere 1 Nisan tarihine kadar APP plaka için ceza uygulanmayacak.

APP PLAKA CEZASI 140 BİN LİRA

Araçlarda görsel olarak daha iyi göründüğü gerekçesiyle kullanılan Avrupa Pres Plakalar (APP) için trafik kanununda yeni bir düzenleme yapılmıştı .

Yasa dışı yöntemlerle sahte olan kalın puntolarla basılmış bu plakalara 140 bin liraya kadar kadar ceza kesiliyor ve araçlar trafikten men ediliyor.

Sürücülere ilk seferde 140 bin lira ikinci seferde ise 280 bin lira para cezası uygulanıyor.

Ayrıca sürücüler resmi belgede sahtecilikle de suçlanıyor.

APP PLAKA NASIL DEĞİŞTİRİLİYOR?

APP plaka kullanan araç sürücülerinin il ya da ilçe trafik tescil müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor.

Sürücülerin plakaları kayıpmış gibi işlem başlatması ve trafik tescilden alınan evrakla noterde işlem yapması gerekiyor.

Noterden alınan plaka basım makbuzu ile internet üzerinden referans numarası ile ücreti ödeniyor.

Ardından plaka basım atölyesinde plaka basımı gerçekleşiyor.