Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arnavutluk'ta FETÖ mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tiran'da, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Arnavutluk'taki müşterek kültürel miras noktasında kurumlarımızla destek çalışmalarımızı sürdürebiliriz.

Bugün Rama ile stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerimizi ayrıntılı şekilde ele aldık. Görüşmelerde FETÖ ile mücadelemizi de değerlendirdik. Önümüzdeki dönemde Arnavutluk'taki FETÖ yapılanmasına karşı daha somut, kararlı, hızlı adımlar atılması samimi beklentimizdir. Elinde masumların kanı olan bu yapının sadece Türkiye'ye değil varlık gösterdiği her ülkeye büyük bir tehdit oluşturduğu aşikardır.

Ticaret hacmimiz geçen yıl yüzde 68'e yakın artışla 853 milyon dolara ulaştı. 1 milyar dolar hedefine kısa sürede ulaşmak istiyoruz.

Balkanların barışı, huzuru için üzerimize düşeni nasıl yaptıysak, bundan sonra da aynı şekilde barış ve huzurun teminatı için garantör ülkelerden biriyiz."

7 ANLAŞMAYA İMZA ATILDI



Türkiye ile Arnavutluk arasında afet ve acil durum yönetimi, medya, devlet arşivleri, kültür ve sanat, güvenlik, gençlik ve spor ile protokol alanında 7 anlaşmaya imza atıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Rama huzurunda, ortak basın toplantısı öncesinde iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.