Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a hareketi öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaparak, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin ne kadar olacağıyla ilgili bir soruya, ''İşçimizi zora sokmayacağız" şeklinde yanıt verdi.

Fahiş fiyat artışları ve stokçuluk iddiaları da Erdoğan'ın gündemindeydi. Cumhurbaşkanı ''Bedelini ağır ödeyecekler'' diye konuştu.

''YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK KONSEY TOPLANTIMIZI YAPACAĞIZ''



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:



''İnanıyorum ki son derece başarılı görüşmeler gerçekleştireceğiz. Bugün kardeşim Şeyh Temim'in anne ve babasıyla ailece akşam bir arada olacağız. Onlarla bir yemeğimiz olacak. Yarın da Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızı yapacağız. Türk-Katar savunma noktasında askerlerimizin oradaki üssü söz konusu. Bu üssümüz ile oradaki çalışmalarımızı ayrıca yürüteceğiz. Orayı da ziyaret etmek suretiyle Mehmetçiklerimizle bir arada olacağız. İkili ilişkilerimizde son yıllarda kaydedilen mesafeden inşallah bundan sonrası çok daha verimli şekilde devam edecektir. Katar'la yeni anlaşmalar imzalayacağız. Türkiye ve Katar güçlü duruşlarını koruyan iki devlettir. Yatırım düşmanı mandacılara rağmen ülkemizi büyüteceğiz.

BAE PRENSİ'NİN TÜRKİYE ZİYARETİ



Türk yapısı olarak Türkiye olarak tüm Körfez ülkeleriyle olan birlikteliğimizi bundan sonraki ilişkileri çok daha güçlenerek devam ettirmekten yanayız. Muhalefetin rahatsızlıklarını biliyoruz. Katar'a yönelik ablukalar bu yılın başından itibaren kaldırıldı. Şu anda Körfez ülkeleri arasında da bir dayanışma yeniden tesis edildi.

''ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE ABU DABİ'YE BİR ZİYARETİMİZ OLACAK''

Katar'ın yanı sıra Körfez'deki diğer ülkelerle de işbirliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Şubat ayı içerisinde Abu Dabi'ye bir ziyaretimiz olacak. Körfez bölgesinde diyalog kapılarının tekrar açılması ve yanlış anlamaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz. Türk iş adamlarına Katar'da verilen işlerin tutarı 15 milyar dolar civarındadır.



19 ÜLKENİN TALİBAN'A ÇAĞRISI



Temennim Taliban'ın verdiği sözleri tutmasıdır.



ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?



Dönünce bu görüşmelerde ne yaptılar tarafların teklifleri nedir bunları görelim. Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Sadece işçi kesiminin memnuniyeti değil, işveren kesiminin de alınan karardan memnun olması gerekiyor.

''STOKÇULUK YAPANLAR VAR''

Özellikle benim en çok rahatsız olduğum konu stokçuluk. Stokçuluk yapanlar var. Her alanda. Otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Gıdada stokçuluk yenilir yutulur değil.

STOKÇULARA AĞIR CEZALAR YOLDA



Şu anki cezai müeyyide çok düşük. Mehmet (Muş) Bey'e söyledim, hazırlıklarınızı yapın bu müeyyideyi onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım.

''STOKÇULUK YAPANLAR BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEK''

Bedelini ağır ödeyecekler. Çünkü vatandaşımıza hele hele gıdada bu tür zulmü yapanlara biz 'Buyur yoluna devam et diyemeyiz. Sen mi stokçuluk yapıyorsun. Bedelini ağır ödeyecek.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI



Operasyonlar devam edecek, taviz vermeyeceğiz. Binbaşımızı şehit edenleri oraya gömdük. 9 teröristi oradan o şekilde çıkarmış olduk. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadan yola devam.

GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİ'NDE LARNAKA BÜYÜK CAMİSİ’NE YAPILAN SALDIRI



Güney Kıbrıs'taki bu operasyon karşılıksız kalmayacak.''