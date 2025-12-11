Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması. "TİSK elini taşın altına koymalı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da TİSK 29. Olağan Genel Kurulu'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dünya değişirken, küreselleşme tüm hızıyla devam ederken işletmelerimizin ve işverenlerimizin bu yeni gerçekliğe uyum sağlaması kritik önemdedir." dedi.

Erdoğan, “Üç dönemdir refah ve istikrarımızı tehdit eden sınamalarla mücadelede TİSK ailesi devletinin ve milletinin yanında olduğunu göstermiştir. Dışarıdan aldıkları talimatlarla siyaset mühendisliğine soyunan kimi oluşumların aksine TİSK kritik dönemeçlerde yerli ve milli bir duruş sergilemiştir.” diye konuştu.

“İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİSİ ADİL OLMALI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin adil olmasının kendileri için vazgeçilmez olduğunu belirterek "Bu ilişki sağlıklı bir zemine oturtulmadığında sömürü ve adaletsizliğe giden yol önümüzde açılacaktır. İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerde baktığımız yer hak, adalet eksenindedir. Kimsenin mağdur olmadığı bir sistem hepimizin önceliğidir." ifadelerini kullandı.

“TİSK ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarın ilk toplantısı yapacağını hatırlatan Erdoğan, “Komisyonda işverenleri temsilen yer alan TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım; verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir. Hep söylerim; kefenin cebi yok.” dedi.

“ENFLASYONDA TEK HANELİ ORANLARA ULAŞACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonda nihai hedefleri olan tek haneli oranlara da mutlaka ulaşacaklarını söyledi.

İŞ KAZALARI AÇIKLAMASI: KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMIYORUZ

"Zaman zaman hepimizin içini acıtan, millet olarak yüreklerimizi dağlayan, çok üzücü iş kazaları meydana geliyor." diyen Erdoğan şöyle devam etti:

"İzmir-Konak, Beşiktaş-Gayrettepe, Bolu-Kartalkaya ve en son Kocaeli-Dilovası facialarında olduğu gibi ihmali olan kim varsa, kamu ve belediye görevlileri dahil, kimsenin gözünün yaşına bakmıyoruz. Sadece bu yıl içinde yüreklerimizi yakan kazaları dikkate aldığımızda, daha fazla gayret etmemiz, işi daha sıkı tutmamız gerektiği anlaşılıyor.

Şayet ihmal, özensizlik, dikkatsizlik veya daha fenası kar hırsı sebebiyle tek bir emekçimizin bile canı yanıyor, burnu kanıyorsa, bunun vebalini başta işverenlerimiz olmak üzere, hiçbirimiz taşıyamayız. Her türlü tedbirin alınmasını sağlayacak, insan hayatını ilgilendiren böyle bir konuda işi asla şansa bırakmayacağız."

"İSTİHDAM TEŞVİK PROGRAMI UZATILDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstihdam Teşvik Programı'na desteklerinin 2026 yılında da devam edileceğini söyledi.

"TÜRKİYE TERÖRÜ GÜNDEMİNDEN ÇIKARSIN İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecine de değindi.

Erdoğan, terör meselesini artık sonsuza kadar geride bırakmak istediklerini belirterek "Bu sorunu çözmekte kararlıyız. Bunu da olabilecek en geniş toplumsal ve siyasal mutabakatla yapmanın hassasiyeti içerisindeyiz. Ocaklara ateş düşmesin yürekler dağlanmasın Türkiye bu sorunu gündeminden tamamen çıkarsın. İttifak olarak elimizle birlikte tüm gövdemizi taşın altına koyduk." diye konuştu.