Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret ve EYT açıklaması

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

A Haber-ATV ortak canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

YERLİ OTOMOBİL TOGG'UN FİYATI



"Togg satışa sunulduğunda rekabetçi olacak. Bu ne demek? Piyasaya çıktığı anda kendi sınıfındaki araçlarla fiyat anlamında rekabet edebilecek. Zira buradaki babayiğitler sırada, masada oturan adamlar değil. Hepsi ülkenin sivrilmiş, saygın iş adamları. Oturacağız, onlarla değerlendirmesini yapacağız ve mart ayında yollara çıkmadan önce fiyat tespitini yapıp ona göre de adımımızı atacağız."



TOGG'DA ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?



"A'dan Z'ye her şeyi o zaman konuşacağız. Şu anda bunu söylemek çok çok yanlış olur. Şunu söyleyeyim, bir elektrikli araç var önümüzde. Bunu özellikle teşvik etmek ve halkımıza sevdirmek bizim için önemli bir maharet olacak. 2022 Temmuz ayında zaten ÖTV indirimi yapılmıştı. Şimdi yeni vergi düzenlemesiyle motor gücü 160 kilovatı geçmeyen ve ÖTV matrahı 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlar için yeni vergi oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Bunların hepsini planlayarak yolumuza devam ediyoruz."



TAHIL KORİDORUNUN YENİDEN AÇILMASI



Gerek sayın Putin ile gerek Zelenskiy ile bu görüşmeleri yapıyoruz ve onlardan aldığımız bilgilerle bir diğeriyle bunları görüşme, müzakere etme fırsatını buluyorum. Sağ olsun şu ana kadar ne sayın Putin'den ne sayın Zelenskiy'den olumsuz bir yaklaşım almadım. Hepsi de olumlu yaklaştılar. Bizden talepleri oldu bu taleplere elimizden geldiğince olumlu yaklaşımlı cevap verdik. Onlar da bizim bu yaklaşımlarımız karşısında hiçbir zaman bize ters yaklaşmadılar.



Biz bununla da kalmayalım, gübreyi de açalım dedik. Hem tahıl hem gübre bütün bunlarla beraber de hatta bir şeyi daha bağladık. Dedik ki, örneğin Cibuti, Somali, Sudan buralarda insanlar açlıktan şu anda ölüyor. İlk etapta buralara bu tahıl naklini yapalım. Endişe etme dedik, biz bunu planlayacağız ve İstanbul'daki merkezden bu işi takip edeceğiz. Cibuti, Somali, Sudan gerçekten buraların durumu hiç iyi değil. Afrika ülkelerinden başka az gelişmiş ülkelerde sıkıntı varsa buralara doğru da biz yine bu nakliyeyi gerçekleştireceğiz.



SİNOP'TA AÇILACAK NÜKLEER SANTRAL



Sayın Putin ile Sinop Nükleer Santralini konuştum. Biz tabii 2024'ün başı veya 2023'ün sonunda bir üniteyi açacağız. Onun dışında üç ünite daha var. O üç üniteyi de ardı ardına belli aralıklarla açacağız. Ama Sinop'ta yeni bir dörtlü üniteyi inşa edeceğiz. Bir Akkuyu, Sinop, bir üçüncüyü farklı bir merkezde arkadaşlar çalışıyorlar. Ayrıca onu da yapacağız. Çünkü bunların her birinden yüzde 10 enerji temini sağlayacağız. Hem Akkuyu 4 bin 800 megavat enerji sağlayacak Sinop da aynı şekilde oradan da 4 bin 800 megavat üretilecek.



PUTİN'İN GAZ MERKEZİ TEKLİFİ



Gaz merkezi ile alakalı olarak Sayın Putin ile yaptığımız görüşmede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız kapsamlı biçimde bir çalışmayı muhataplarıyla yapıyorlar. Büyük ihtimalle, Türkiye bu işin bir hub'u oluyor.



Zaten biz, uzun zamandır enerji merkezi olma yolunda adım atıyoruz. Bunun için kaynak ve güzergah çeşitlendirmesi gerekiyordu. Merkez olmak için de tek kaynak yeterli olmaz, belli bölgelere bunu dağıtmak durumundayız.



KARADENİZ GAZI



Karadeniz'de Sakarya adını verdiğimiz o doğal gaz şeyi önem arz ediyor. Bütün bunlarla beraber Tuna 1 kuyusu, öbür taraftan TANAP, öbür taraftan yine Mavi Akım bunların hepsi geliyor ve bunlar bütünleşiyor belli bir noktada. Bütünleştikten sonra da Sakarya Gaz Sahası'nda 540 milyar metreküplük bir keşfimiz var. Gazı 2023'e yetiştirmek için şu anda ekiplerimiz yoğun bir çalışma içerisinde.



Sahanın tam üretime geçmesiyle 40 kuyuyla, günlük 40 milyon metreküplük gazı sisteme vermiş olacağız



BOTAŞ, gazı ulusal sisteme bağlamak için kara boru hattını da bu ay içerisinde tamamlayacak.



Şu ana kadar Sakarya sahasında 540 milyar, diğer yaptığımız tespitlerde henüz bunu aşan yok. Son olarak 110 milyar metreküplük var, bu rezervler tespit edildikçe belki daha fazlasını da yakalayacağız.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARI



Biz, terörle mücadele ediyoruz, yaptığımız yatırımlar ortada, köprülerimiz, tünellerimiz, metrolarımız, havalimanlarımız bütün bular ortada, utanmadan, sıkılmadan 'cari açığı uyuşturucu ticaretiyle kapattığımızı' söylüyor. Bugün daha Ticaret Bakanım neyi açıkladı? 'Bugüne kadar gelmiş geçmiş büyüme hızında en büyük büyümeyi yakaladık' dedi. Varsa elinde bir delil, çıkarsın bunu konuşursun



Ama sen şu anda ne yapıyorsun? Uyuşturucu baronlarına zemin hazırlıyorsun, onlara yol açıyorsun. Ve zaten senin içinde kuru, sulu içenler var. Bunlar ortada. Ama kalkıp da AK Parti iktidarına bu yakıştırmayı yapamazsın



YALOVA'DA MAHKEMEYE TEPKİ GÖSTEREN CHP'Lİ VEKİLLER



Süratle bir defa bunların dokunulmazlıklarının kaldırılması gerekir. Çünkü bunlar parlamentoyu da kirlettiler. Türkiye'de bağımsız mahkemeler olduğunu, kararlarıyla konuşan hakimler bulunduğunu CHP'lilere de öğreteceğiz ve öğrenecekler. Hiç endişeniz olmasın



BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ



Aile yapımızı her türlü sapkınlıktan, marjinal akımlardan, yozlaşmadan koruyacağız. Buradan taviz veremeyiz. Vatandaşlarımız yürüyüşlerle haklı taleplerini dile getirdiler. Bundan daha güzeli olamaz, bu yaygınlaşacak. Biz bunlara bu meydanları bırakamayız. Milletle yürüyen parti olarak da bu talebi yerine getirmek AK Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne düşer. Bunu yapacağız.



Netice aldık, aldık; almadık, oturup referandumu da konuşmamız lazım. Çünkü en doğru kararı millet verir. Gidelim millete, bakalım milletimiz ne diyecek?

YUNANİSTAN'A MESAJ

Testi Yunanlıları çıldırtan Tayfun'un 561 kilometre menzili var, bunu uzatacağız. Cenk ve Gezgin füzeleri gibi nicelerinin müjdelerini vereceğiz.

Yunanistan'ın aklını başına alması lazım. Tahrik ve provokasyonlarla bir yere varamayacaklarını öğrenmeleri lazım.

İSRAİL İLE İLİŞKİLER

Seçim sonucu ne olursa olsun İsrail'le ilişkileri karşılıklı hassasiyetlere saygı ve ortak çıkarlar temelinde sürdürülebilir zeminde yürütmeyi arzu ediyoruz.



Değerlere saygı gösterildiği sürece, kazan kazan diplomasisiyle sadece Türkiye ve İsrail değil tüm bölge kazançlı çıkacaktır.

MİLLİ MUHARİP UÇAĞI

2023'te milli muharip uçak hangardan çıkacak. Hürjet, Bayraktar Kızılelma, TB3 SİHA Anadolu uçak gemimize inip kalkacak. Atak 2 ilk uçuşunu gerçekleştirecek.

İLK EVİM İLK İŞ YERİM PROJESİ

(İlk Evim İlk İş Yerim Projesi) 7 Kasım'da sona erecek arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini inşallah 15 Kasım'a kadar uzatıyoruz."

ASGARİ ÜCRET VE EYT



Şu anda Vedat Bilgin ve ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalarla birlikte önümüzdeki ay ve yeni yıl bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak. Buralardaki ücret politikalarımızı da açıklayacağız. Bunlardan en önemlisi asgari ücretin tespiti çalışması olacak. Bu çalışmayla gerek sözleşmeliler gerek EYT'lilere ilişkin açıklamalar olacak. 2023 yılına bunları açıklayarak girmiş olacağız.



Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...