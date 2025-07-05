Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Aşure Günü" mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aşure Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Aşure Günü'ne ilişkin bir mesaj yayınladı.
Erdoğan mesajında, “Bugün vasıl olduğumuz Aşure Günü’nün Alevi-Bektaşi kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şah-ı Şehidan Hazreti Hüseyin Efendimizi ve 72 yol arkadaşını şehadetlerinin 1386’ncı yılında rahmetle, kemal-i hürmetle yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.
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