Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Aşure Günü" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Aşure Günü'ne ilişkin bir mesaj yayınladı.

Erdoğan mesajında, “Bugün vasıl olduğumuz Aşure Günü’nün Alevi-Bektaşi kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şah-ı Şehidan Hazreti Hüseyin Efendimizi ve 72 yol arkadaşını şehadetlerinin 1386’ncı yılında rahmetle, kemal-i hürmetle yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.