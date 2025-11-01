Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış programına ilişkin paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Kubbelerinde kutlu fethin yankıları duyulan; kıtaları, denizleri, gönülleri birleştiren İstanbul… Teşekkürler İstanbul!" ifadesini kullandı.
Paylaşımında Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış programının yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'le millet bahçesini gezdiği anlara ait fotoğraflara da yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan son paylaşımında ise, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'yle ilgili ayrıntılara yer verdi. Erdoğan, "Bugün 1 milyon 215 bin metrekarelik alana yayılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin açılışını yaptık. İstanbul’umuz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı, uğurlu olsun.
Millet bahçelerimiz, eser siyasetimizin en güzel örneklerinden biridir.
Bugüne kadar tam 36 milyon 560 bin metrekare yeşil alana sahip 313 millet bahçemizi 81 ilimizdeki vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.
45 milyon 247 bin metrekarelik alanı kapsayan 231 millet bahçemizin yapımı devam ediyor.
Sadece İstanbul’da 34 millet bahçemizi tamamladık, 22 millet bahçemizin de inşası sürüyor." ifadelerini kullandı.
- Etiketler :
- Recep Tayyip Erdoğan
- Millet Bahçesi
- Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi