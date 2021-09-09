Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen ''Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu''na video mesaj gönderdi.

''YUNANİSTAN'IN OLDUBİTTİLERDEN KAÇINMASINI BEKLİYORUZ''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Atina yönetimine böyle seslendi:

''Yunanistan'ın hak ve menfaatlerimize saygı göstermesini oldubittilerden ve tek taraflı eylemlerden kaçınmasını bekliyoruz. Yunanistan ile hakkaniyete adalete ve işbirliğine dayalı komşuluk hukukunu gözeten çözüm yolları bulacağımıza inanıyorum. Evlatlarımıza sorunlar yumağı yerine daha istikrarlı daha huzurlu bir gelecek bırakmak istiyoruz.''

"EGE, BARIŞ VE DOSTLUKLA ANILMALI"

Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin Yunanistan'ın uzlaşmaz tutumundan kaynaklandığını belirten Erdoğan, ''Yunanistan iyi niyetli çabalarımıza anlamlı katkı sunmak yerine maksimalist politikalarına hız vermiştir. Komşumuz Yunanistan'ın tansiyonu yükselten adımları karşısında suhuletle davrandık. Meselerimizi diyalogla ve müzakere ile çözmeye öncelik verdik. Meşru haklarımızı sonuna kadar savunurken diplomasiye alan açmayı asla ihmal etmedik. Bugün de bu müspet tavrımızı koruyoruz. Ege, barış ve dostlukla anılmalı'' diye konuştu.

''BATILI ÜLKELER AYLAN BEBEĞİN DRAMINDAN GEREKLİ DERSLERİ ÇIKARMAMIŞTIR''



Erdoğan, Ege Denizi'nde göçmenlerin yaşadığı insanlık trajedisini hatırlattı, Avrupa ülkelerine de şu sözlerle tepki gösterdi:

''6 yıl önce minik bedeni sahile vuran Aylan bebek, modern dünyanın utanç vesikası olarak hafızalara kazınmıştır. Başta Avrupa olmak üzere Batılı ülkeler Aylan bebeğin dramından gerekli dersleri çıkarmamıştır.

''SURİYELİLERE KAPANAN KAPILAR FETÖ'CÜ CANİLERE AÇILMIŞTIR''

Mültecileri kendi topraklarında güvenle yaşatacak adımların hiçbiri atılmamıştır. Suriyeli mazlumlara kapanan kapıların FETÖ'cü canilere sonuna kadar açılması ise insanlık adına hicap kaynağıdır.''

