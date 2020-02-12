Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya terör uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Spor Kompleksi'nde "Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları"na katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Maraş tarih sayfalarında kendi kendini kurtaran bir şehir olarak geçmiştir. Bu topraklarda bin yıldır bir ve beraber yaşayan milletimiz, Maraş'ı, Antep'i, Urfa'yı, Van'ı, Bingöl'ü birlikte savunmuştur.

Çanakkale'de vatanı savunurken şehit olan bu milletin kardeşliğini bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Biz bir oldukça hedeflerimize ulaşmamızı engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir.

Dün dedeleri arkalarına bakmadan buradan kaçanlar bizimle ilgili hayaller kurmaya başladı. Ülkemizin bir süredir maruz kaldığı saldırı bir asır önceki hesapların tedavüle sokulmasıdır. Hem sahada hem masada yürütülen sinsi faaliyetlerin hiçbiri amacına ulaşamayacaktır.

Sinsi faaliyetlerin hiçbiri amacına ulaşamayacak. Bu gayretlerden birinin örneği AP'de yaşandı. Kırmızı bültenle aranan bölücü teröristler AP çatısında misafir edilip konuşturdular. HDP ve Saadet Partisi milletvekilleri de yer aldı. Bunlara karşı bir işlem yapsak ortalığı ayağa kaldırırlar.



Belçika mahkemesi terör örgütünü destekleyen bir karar aldı. Bu AB'nin samimiyetsizliğini gösteriyor. Buradan AB'yi ve Avrupa ülkelerini bir kez daha terör karşısında ilkeli ve onurlu bir duruş sergilemeye davet ediyorum. Yaşanan gelişmeler AB'nin ve Avrupa ülkelerinin terör karşısındaki samimiyetsizliğinin, ilkesizliğinin, çarpık duruşunun birer tezahürüdür.

Türkiye sınırları ötesindeki güvenlik koridorlarından ekonomi alanına kadar tarihi bir mücadele yürütüyor. Kafaları ve kalpleri sadece kısır siyasi çıkarları için çalışanlar büyük mücadelenin anlamını kavrayamıyor. Dünyada bu kadar kısa sürede bu kadar saldırıya uğrayıp da ayakta kalabilecek ülke ve toplum yoktur. Bize bir lokma ekmeği dahi çok görenleri hüsrana uğrata uğrata yolumuza devam ediyorum. Ne yaparsanız yapın Türkiye 2023 hedeflerine Allah'ın izniyle ulaşacaktır."

