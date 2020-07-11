Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katıldı.



Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Yapımı biraz uzunca sürmüş olsa da sonunda bölgemizi ve şehirlerimizi birbirine bağlayan bu projeyi tamamladık. Tamamen Türk mühendis ve işçilerinin eseri olan köprünün malzemelerinin tümü de ülkemizde üretilmiştir. Bu köprüyle ilçelerimiz arasındaki ulaşımı kısaltarak ekonomimize de katkı sağlamış olduk. Sınırlarımızı kuşatmaya çalışan terör örgütlerini tepelemekle kalmadık, karada ve denizde oldukça derinlikli bir güvenlik hattı oluşturduk. Kuklalarla değil kuklacılarla muhatap olduğumuz bir döneme girdik. Ne terör örgütleri ne kısır gündemler ne diğer tuzaklar işe yarayacak.

''TÜRKİYE'NİN KARARLI YÜRÜYÜŞÜ BİRİLERİNİ RAHATSIZ EDİYOR''

Türkiye'nin kararlı yürüyüşü birilerini rahatsız ediyor. İstiyorlar ki Türkiye hakkını aramasın kimseyle rekabete kalkışmasın. Bunların anlamadığı artık o eski Türkiye'nin geride kaldığıdır. Ülkelerinde İslam düşmanlığını önlemek için adım atmayanlar Türkiye'nin egemenlik haklarını kullanma iradesine saldırabiliyor.

AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASI

Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil bizim hakkımızın ne olduğuna, milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık."