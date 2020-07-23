Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii'nde inceleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulunarak, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" yazan tabelayı açtı.

NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 23.07.2020 - 17:57 | Son Güncelleme : 23.07.2020 - 19:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii'nde inceleme

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Yüksek Askeri Şura'nın ardından İstanbul'a giderek Ayasofya Camii'ne geçti.

Erdoğan, dört gün önce de incelemelerde bulunduğu Ayasofya Camii'nde yaklaşık 1 saat kaldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açılış için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da eşlik etti.

"AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİFİ" TABELASI

Erdoğan ve beraberindekiler Ayasofya Camii'nin girişine gelerek "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" yazan tabelayı açtı, tabela önünde fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, incelemelerinin ardından Ayasofya Camii'nden ayrıldı.

Öte yandan Demirören Haber Ajansı (DHA), geçtiği ilk haberde Erdoğan'ın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de Ayasofya'ya gittiğini duyurdu.

Ancak daha sonra Bahçeli'nin Ayasofya'ya gitmediği caminin açılışına katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a giderek oteline yerleştiği öğrenildi. Bahçeli'nin, Ayasofya Camii'nin açılışına kadar otelde dinleneceği kaydedildi.

VİDEO: AYASOFYA KARARI NASIL ALINDI?

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