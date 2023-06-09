Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aybüke Yalçın paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da teröristlerin saldırısında şehit olan 22 yaşındaki öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aybüke Yalçın paylaşımı
Aybüke öğretmenin katledilmesinin üzerinden 6 yıl geçti (Şenay Aybüke Yalçın kimdir?)

Aybüke öğretmenin katledilmesinin üzerinden 6 yıl geçti (Şenay Aybüke Yalçın kimdir?)

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Cumhurbaşkanı , Batman'ın Kozluk ilçesinde 6 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimize hizmet etmekten başka hiçbir gayesi olmayan Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizi, alçakça şehit edilişinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Aybüke evladımızı ailesinden, sevdiklerinden, öğrencilerinden ayıran terör örgütü PKK ile mücadelemize devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında şehit öğretmenin fotoğrafına da yer verdi.

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